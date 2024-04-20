https://ria.ru/20240420/dnr-1941213850.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 20.04.2024

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:15

2024-04-20T12:15

2024-04-20T12:15

донецк

горловка

кировский район

сцкк

стирол

нато

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. В 10.20 украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив три снаряда того же калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240420/strategiya-1941206677.html

https://ria.ru/20240101/obstrel-1919363504.html

донецк

горловка

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, горловка, кировский район, сцкк, стирол, нато, происшествия