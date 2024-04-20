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СМИ: США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана - РИА Новости, 20.04.2024
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01:45 20.04.2024 (обновлено: 02:09 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/dm-1941174529.html
СМИ: США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана
СМИ: США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана - РИА Новости, 20.04.2024
СМИ: США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана
ВВС США тайно разместили ракеты, которые с помощью микроволн могут уничтожить электронику ядерных объектов Ирана, не причиняя вреда гражданскому населению,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T01:45
2024-04-20T02:09
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
нед прайс
магатэ
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ВВС США тайно разместили ракеты, которые с помощью микроволн могут уничтожить электронику ядерных объектов Ирана, не причиняя вреда гражданскому населению, сообщает британская газета Daily Mail. "ВВС США незаметно развернули ракеты, которые могут уничтожить электронику ядерных объектов Ирана с помощью микроволн, сделав их бесполезными, не причиняя вред гражданскому населению", - говорится в сообщении издания. По данным издания, речь идет о микроволновых ракетах CHAMP (Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project), которые были размещены в различных местах по всему миру. Как отмечается, ракеты выводят из строя любые электронные устройства, на которые нацелены. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза. В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.
https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html
https://ria.ru/20240415/ataki-1940258709.html
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иран
сша
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, нед прайс, магатэ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Нед Прайс, МАГАТЭ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана

DM: ВВС США тайно разместили ракеты, способные уничтожить ядерные объекты Ирана

© Фото : U.S. Air Force / Joseph EddinsАмериканский военнослужащий на базе
Американский военнослужащий на базе - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : U.S. Air Force / Joseph Eddins
Американский военнослужащий на базе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ВВС США тайно разместили ракеты, которые с помощью микроволн могут уничтожить электронику ядерных объектов Ирана, не причиняя вреда гражданскому населению, сообщает британская газета Daily Mail.
"ВВС США незаметно развернули ракеты, которые могут уничтожить электронику ядерных объектов Ирана с помощью микроволн, сделав их бесполезными, не причиняя вред гражданскому населению", - говорится в сообщении издания.
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По данным издания, речь идет о микроволновых ракетах CHAMP (Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project), которые были размещены в различных местах по всему миру. Как отмечается, ракеты выводят из строя любые электронные устройства, на которые нацелены.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.
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В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампНед ПрайсМАГАТЭОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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