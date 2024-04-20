https://ria.ru/20240420/dm-1941174529.html

СМИ: США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана

СМИ: США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана - РИА Новости, 20.04.2024

СМИ: США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана

ВВС США тайно разместили ракеты, которые с помощью микроволн могут уничтожить электронику ядерных объектов Ирана, не причиняя вреда гражданскому населению,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T01:45

2024-04-20T01:45

2024-04-20T02:09

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

нед прайс

магатэ

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600376971_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_c4641c2532f355d6cb097a98088ad34b.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ВВС США тайно разместили ракеты, которые с помощью микроволн могут уничтожить электронику ядерных объектов Ирана, не причиняя вреда гражданскому населению, сообщает британская газета Daily Mail. "ВВС США незаметно развернули ракеты, которые могут уничтожить электронику ядерных объектов Ирана с помощью микроволн, сделав их бесполезными, не причиняя вред гражданскому населению", - говорится в сообщении издания. По данным издания, речь идет о микроволновых ракетах CHAMP (Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project), которые были размещены в различных местах по всему миру. Как отмечается, ракеты выводят из строя любые электронные устройства, на которые нацелены. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза. В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.

https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html

https://ria.ru/20240415/ataki-1940258709.html

https://ria.ru/20240411/iran-1939226303.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, нед прайс, магатэ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году