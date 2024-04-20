https://ria.ru/20240420/detonatsiya-1941276863.html

При детонации кассетного суббоеприпаса в Горловке ранило девушку

При детонации кассетного суббоеприпаса в Горловке ранило девушку - РИА Новости, 20.04.2024

При детонации кассетного суббоеприпаса в Горловке ранило девушку

Мирная жительница пострадала в результате детонации кассетного суббоеприпаса в Горловке в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T21:38

2024-04-20T21:38

2024-04-20T21:38

происшествия

горловка

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате детонации кассетного суббоеприпаса в Горловке в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 20 апреля по состоянию на 21.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранена девушка 2004 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что украинские войска целенаправленно обстреляли ракетами из РСЗО HIMARS больницу и станции переливания крови в центре Горловки. Мэр города Иван Приходько сообщал, что число пострадавших при обстреле центра Горловки украинскими войсками в четверг возросло до 13. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240418/gorlovka-1940838142.html

https://ria.ru/20240420/dnr-1941170505.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин