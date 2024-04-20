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При детонации кассетного суббоеприпаса в Горловке ранило девушку - РИА Новости, 20.04.2024
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21:38 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/detonatsiya-1941276863.html
При детонации кассетного суббоеприпаса в Горловке ранило девушку
При детонации кассетного суббоеприпаса в Горловке ранило девушку - РИА Новости, 20.04.2024
При детонации кассетного суббоеприпаса в Горловке ранило девушку
Мирная жительница пострадала в результате детонации кассетного суббоеприпаса в Горловке в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T21:38
2024-04-20T21:38
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате детонации кассетного суббоеприпаса в Горловке в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 20 апреля по состоянию на 21.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранена девушка 2004 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что украинские войска целенаправленно обстреляли ракетами из РСЗО HIMARS больницу и станции переливания крови в центре Горловки. Мэр города Иван Приходько сообщал, что число пострадавших при обстреле центра Горловки украинскими войсками в четверг возросло до 13. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240418/gorlovka-1940838142.html
https://ria.ru/20240420/dnr-1941170505.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин
Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин
При детонации кассетного суббоеприпаса в Горловке ранило девушку

При детонации кассетного суббоеприпаса в Горловке ранило девушку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате детонации кассетного суббоеприпаса в Горловке в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 20 апреля по состоянию на 21.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранена девушка 2004 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Здание, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ, в центре города Горловка. 18 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
При обстреле Горловки повреждено здание предприятия "Донбасстрансгаз"
18 апреля, 16:02
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что украинские войска целенаправленно обстреляли ракетами из РСЗО HIMARS больницу и станции переливания крови в центре Горловки. Мэр города Иван Приходько сообщал, что число пострадавших при обстреле центра Горловки украинскими войсками в четверг возросло до 13.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Сотрудник СЦКК на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Вчера, 00:12
 
ПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис Пушилин
 
 
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