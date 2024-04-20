https://ria.ru/20240420/cnn-1941170651.html

СМИ: мужчина поджег себя у здания суда, где рассматривают дело Трампа

СМИ: мужчина поджег себя у здания суда, где рассматривают дело Трампа - РИА Новости, 20.04.2024

СМИ: мужчина поджег себя у здания суда, где рассматривают дело Трампа

Мужчина поджег себя у здания суда в Нью-Йорке, где проходит заседание по делу против экс-президента США Дональда Трампа о фальсификации деловой документации... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T00:17

2024-04-20T00:17

2024-04-20T00:17

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Мужчина поджег себя у здания суда в Нью-Йорке, где проходит заседание по делу против экс-президента США Дональда Трампа о фальсификации деловой документации из-за выплат двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, сообщает телеканал CNN. О соответствующем ЧП телеканал сообщил в своем эфире. На обнародованных кадрах напрямую не видно, что был совершен именно самоподжег. К мужчине, судя по трансляции, подбежали полицейские и потушили его огнетушителями. Состояние пострадавшего не уточняется. Официальной информации пока нет. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.

https://ria.ru/20240417/opros-1940608276.html

https://ria.ru/20231221/tramp-1917108611.html

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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, президентские выборы в сша