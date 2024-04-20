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СМИ: мужчина поджег себя у здания суда, где рассматривают дело Трампа - РИА Новости, 20.04.2024
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00:17 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/cnn-1941170651.html
СМИ: мужчина поджег себя у здания суда, где рассматривают дело Трампа
СМИ: мужчина поджег себя у здания суда, где рассматривают дело Трампа - РИА Новости, 20.04.2024
СМИ: мужчина поджег себя у здания суда, где рассматривают дело Трампа
Мужчина поджег себя у здания суда в Нью-Йорке, где проходит заседание по делу против экс-президента США Дональда Трампа о фальсификации деловой документации... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T00:17
2024-04-20T00:17
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Мужчина поджег себя у здания суда в Нью-Йорке, где проходит заседание по делу против экс-президента США Дональда Трампа о фальсификации деловой документации из-за выплат двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, сообщает телеканал CNN. О соответствующем ЧП телеканал сообщил в своем эфире. На обнародованных кадрах напрямую не видно, что был совершен именно самоподжег. К мужчине, судя по трансляции, подбежали полицейские и потушили его огнетушителями. Состояние пострадавшего не уточняется. Официальной информации пока нет. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
https://ria.ru/20240417/opros-1940608276.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
СМИ: мужчина поджег себя у здания суда, где рассматривают дело Трампа

CNN: мужчина поджег себя у здания суда Нью-Йорка, где рассматривают дело Трампа

© AP Photo / Mel EvansКарета скорой помощи в Нью-Арке, США
Карета скорой помощи в Нью-Арке, США - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Mel Evans
Карета скорой помощи в Нью-Арке, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Мужчина поджег себя у здания суда в Нью-Йорке, где проходит заседание по делу против экс-президента США Дональда Трампа о фальсификации деловой документации из-за выплат двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, сообщает телеканал CNN.
О соответствующем ЧП телеканал сообщил в своем эфире. На обнародованных кадрах напрямую не видно, что был совершен именно самоподжег. К мужчине, судя по трансляции, подбежали полицейские и потушили его огнетушителями.
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Состояние пострадавшего не уточняется. Официальной информации пока нет.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
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