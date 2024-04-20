СМИ: мужчина поджег себя у здания суда, где рассматривают дело Трампа
CNN: мужчина поджег себя у здания суда Нью-Йорка, где рассматривают дело Трампа
© AP Photo / Mel EvansКарета скорой помощи в Нью-Арке, США
© AP Photo / Mel Evans
Карета скорой помощи в Нью-Арке, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Мужчина поджег себя у здания суда в Нью-Йорке, где проходит заседание по делу против экс-президента США Дональда Трампа о фальсификации деловой документации из-за выплат двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, сообщает телеканал CNN.
О соответствующем ЧП телеканал сообщил в своем эфире. На обнародованных кадрах напрямую не видно, что был совершен именно самоподжег. К мужчине, судя по трансляции, подбежали полицейские и потушили его огнетушителями.
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Состояние пострадавшего не уточняется. Официальной информации пока нет.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
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