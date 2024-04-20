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В Национальном инженерном университете Перу открыли бюст Гагарина - РИА Новости, 20.04.2024
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06:02 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/byust-1941181840.html
В Национальном инженерном университете Перу открыли бюст Гагарина
В Национальном инженерном университете Перу открыли бюст Гагарина - РИА Новости, 20.04.2024
В Национальном инженерном университете Перу открыли бюст Гагарина
Бюст первого космонавта Юрия Гагарина открыли в Национальном инженерном университете Перу, сообщило посольство РФ. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T06:02
2024-04-20T06:02
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 апр - РИА Новости. Бюст первого космонавта Юрия Гагарина открыли в Национальном инженерном университете Перу, сообщило посольство РФ. "На факультете механики Национального инженерного университета состоялось торжественное открытие бюста первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Бюст передан в дар международным благотворительным общественным фондом "Диалог культур – Единый мир" при содействии посольства России в Перу", - отметили в дипмиссии. Временный поверенный в делах России в Перу Наталья Сентенкова, слова которой приводит посольство, отметила особое значение подвига Гагарина для развития всего человечества и выразила готовность РФ продолжать сотрудничество с Перу в сфере исследования космоса. Ректор университета Альфонсо Лопес Чау подчеркнул традиционные тесные связи между НИУ и российскими вузами, активную реализацию программ студенческих и академических обменов, успешные практические проекты: например, запуск первого перуанского спутника "ЧАСКИ -1", подготовленного совместно с Юго-Западным государственным университетом. Декан факультета механики Тито Роберто Вильчес отметил, что установка бюста Гагарина позволит сохранить историческую память об этом великом человеке как для университета, Перу, так и мира в целом. На факультете же он станет символом новой аэрокосмической специальности и вдохновит студентов на успехи в изучаемой специальности, приводит слова декана дипмиссия. С приветственным видеообращением к собравшимся обратился российский космонавт Федор Юрчихин, который вспомнил о своем визите в НИУ и поздравил руководство университета с открытием бюста Гагарину. Вниманию собравшихся была представлена выставка, посвященная первому космонавту Земли, а также продемонстрирован документальный фильм "Обнимая мир".
https://ria.ru/20240310/gagarin-1932111654.html
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космос - риа наука, перу, россия, земля, юрий гагарин (космонавт), федор юрчихин
Космос - РИА Наука, Перу, Россия, Земля, Юрий Гагарин (космонавт), Федор Юрчихин
В Национальном инженерном университете Перу открыли бюст Гагарина

В Национальном инженерном университете Перу открыли бюст космонавта Гагарина

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкКафедральный собор на Пласа Майор в Лиме
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 апр - РИА Новости. Бюст первого космонавта Юрия Гагарина открыли в Национальном инженерном университете Перу, сообщило посольство РФ.
"На факультете механики Национального инженерного университета состоялось торжественное открытие бюста первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Бюст передан в дар международным благотворительным общественным фондом "Диалог культур – Единый мир" при содействии посольства России в Перу", - отметили в дипмиссии.
Временный поверенный в делах России в Перу Наталья Сентенкова, слова которой приводит посольство, отметила особое значение подвига Гагарина для развития всего человечества и выразила готовность РФ продолжать сотрудничество с Перу в сфере исследования космоса.
Ректор университета Альфонсо Лопес Чау подчеркнул традиционные тесные связи между НИУ и российскими вузами, активную реализацию программ студенческих и академических обменов, успешные практические проекты: например, запуск первого перуанского спутника "ЧАСКИ -1", подготовленного совместно с Юго-Западным государственным университетом.
Декан факультета механики Тито Роберто Вильчес отметил, что установка бюста Гагарина позволит сохранить историческую память об этом великом человеке как для университета, Перу, так и мира в целом. На факультете же он станет символом новой аэрокосмической специальности и вдохновит студентов на успехи в изучаемой специальности, приводит слова декана дипмиссия.
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С приветственным видеообращением к собравшимся обратился российский космонавт Федор Юрчихин, который вспомнил о своем визите в НИУ и поздравил руководство университета с открытием бюста Гагарину.
Вниманию собравшихся была представлена выставка, посвященная первому космонавту Земли, а также продемонстрирован документальный фильм "Обнимая мир".
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