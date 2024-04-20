"Угроза для Запада": в США испугались уникального российского оружия
NI: российский бомбардировщик Ту-160М2 превосходит аналоги из США
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМодернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М "Илья Муромец"
Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М "Илья Муромец". Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российский бомбардировщик Ту-160М2 опережает аналоги из США, поэтому он вызывает серьезные опасения западных стран, пишет The National Interest.
"Новые российские модернизированные Ту-160М2 обладают мощным наступательным потенциалом и представляют серьезную угрозу для Запада. Новые "Белые лебеди" смогут запускать гиперзвуковые ракеты. <…> Как и его прообраз, новый вариант сможет нести шесть различных типов вооружений, включая ракету Х-101 и его ядерную версию Х-102", — подчеркнули в издании.
Отмечается, что российский Ту-160М "Блэкджек", или "Белый лебедь", по праву считается одним из самых грозных в мире. Автор статьи добавил, что для противостояния этому бомбардировщику США необходимо усовершенствовать его американские аналоги.
"Однако чтобы противостоять этой угрозе всерьез, американским военным придется полностью обновить свои ВВС, но в ближайшее время ничто этого не предвещает. Таким образом, русские, при условии, что они произведут бомбардировщики в достаточных количествах, получат ключевое преимущество перед западными конкурентами", — подытожили в публикации.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина дальней авиации. Она предназначена для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах. Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике — Ту-160М — развернули по решению президента России Владимира Путина. Специалисты полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера, сформировали новую кооперацию.
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