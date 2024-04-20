https://ria.ru/20240420/bombardirovschik-1941217841.html

"Угроза для Запада": в США испугались уникального российского оружия

"Угроза для Запада": в США испугались уникального российского оружия - РИА Новости, 20.04.2024

"Угроза для Запада": в США испугались уникального российского оружия

Российский бомбардировщик Ту-160М2 опережает аналоги из США, поэтому он вызывает серьезные опасения западных стран, пишет The National Interest. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:55

2024-04-20T12:55

2024-04-20T15:29

технологии

сша

россия

владимир путин

ту-160м

ту-160м2

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российский бомбардировщик Ту-160М2 опережает аналоги из США, поэтому он вызывает серьезные опасения западных стран, пишет The National Interest."Новые российские модернизированные Ту-160М2 обладают мощным наступательным потенциалом и представляют серьезную угрозу для Запада. Новые "Белые лебеди" смогут запускать гиперзвуковые ракеты. <…> Как и его прообраз, новый вариант сможет нести шесть различных типов вооружений, включая ракету Х-101 и его ядерную версию Х-102", — подчеркнули в издании.Отмечается, что российский Ту-160М "Блэкджек", или "Белый лебедь", по праву считается одним из самых грозных в мире. Автор статьи добавил, что для противостояния этому бомбардировщику США необходимо усовершенствовать его американские аналоги."Однако чтобы противостоять этой угрозе всерьез, американским военным придется полностью обновить свои ВВС, но в ближайшее время ничто этого не предвещает. Таким образом, русские, при условии, что они произведут бомбардировщики в достаточных количествах, получат ключевое преимущество перед западными конкурентами", — подытожили в публикации.Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина дальней авиации. Она предназначена для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах. Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике — Ту-160М — развернули по решению президента России Владимира Путина. Специалисты полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера, сформировали новую кооперацию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240420/zayavlenie-1941196130.html

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