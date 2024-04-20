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В Севастополе погиб блогер Михаил Касперов - РИА Новости, 20.04.2024
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14:19 20.04.2024 (обновлено: 15:32 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/bloger-1941229363.html
В Севастополе погиб блогер Михаил Касперов
В Севастополе погиб блогер Михаил Касперов - РИА Новости, 20.04.2024
В Севастополе погиб блогер Михаил Касперов
Байкер-видеоблогер Михаил Касперов, известный как "Миша из Канады", погиб в ДТП в Севастополе, сообщил РИА Новости его товарищ, крымский политический... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:19
2024-04-20T15:32
севастополь
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Байкер-видеоблогер Михаил Касперов, известный как "Миша из Канады", погиб в ДТП в Севастополе, сообщил РИА Новости его товарищ, крымский политический обозреватель Сергей Веселовский. "К сожалению, минувшей ночью произошла трагедия. Погиб Михаил Касперов. Мне рано утром позвонил наш общий друг Сергей и сказал, что Михаил разбился", - сказал Веселовский. По его словам, Касперов долгое время жил в Канаде и в конце прошлого года переехал в Крым. Вел политический YouTube-канал "Миша из Канады". "Он русский видеоблогер и патриот России, который в Канаде несколько лет вел информационную войну против Запада. Когда его там совсем прижали, он собрал вещи, отправил их контейнером, а сам с мотоциклом перелетел океан и из Парижа очень долго окружным путем через несколько европейских стран добирался до Севастополя", - сказал Веселовский. В свою очередь, в пресс-службе полиции города сообщили о ДТП минувшей ночью с участием мотоцикла и легковушки. При этом личности участников дорожной аварии не назывались. "В результате ДТП от полученных травм в автомобиле скорой помощи скончался водитель мотоцикла. Телесные повреждения различной степени тяжести получили: три пассажира и водитель автомобиля ВАЗ-2114", - говорится в сообщении. Все пострадавшие доставлены в больницу. Предварительно, по данным полиции, 57-летний водитель Harley-Davidson выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой под управлением 25-летнего водителя. По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения.
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севастополь, россия, происшествия
Севастополь, Россия, Происшествия
В Севастополе погиб блогер Михаил Касперов

В Севастополе погиб байкер-видеоблогер Михаил Касперов

© Миша из Канады/YoutubeБайкер-видеоблогер Михаил Касперов
Байкер-видеоблогер Михаил Касперов
© Миша из Канады/Youtube
Байкер-видеоблогер Михаил Касперов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Байкер-видеоблогер Михаил Касперов, известный как "Миша из Канады", погиб в ДТП в Севастополе, сообщил РИА Новости его товарищ, крымский политический обозреватель Сергей Веселовский.
«
"К сожалению, минувшей ночью произошла трагедия. Погиб Михаил Касперов. Мне рано утром позвонил наш общий друг Сергей и сказал, что Михаил разбился", - сказал Веселовский.
По его словам, Касперов долгое время жил в Канаде и в конце прошлого года переехал в Крым. Вел политический YouTube-канал "Миша из Канады".
«
"Он русский видеоблогер и патриот России, который в Канаде несколько лет вел информационную войну против Запада. Когда его там совсем прижали, он собрал вещи, отправил их контейнером, а сам с мотоциклом перелетел океан и из Парижа очень долго окружным путем через несколько европейских стран добирался до Севастополя", - сказал Веселовский.
В свою очередь, в пресс-службе полиции города сообщили о ДТП минувшей ночью с участием мотоцикла и легковушки. При этом личности участников дорожной аварии не назывались.
"В результате ДТП от полученных травм в автомобиле скорой помощи скончался водитель мотоцикла. Телесные повреждения различной степени тяжести получили: три пассажира и водитель автомобиля ВАЗ-2114", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие доставлены в больницу.
Предварительно, по данным полиции, 57-летний водитель Harley-Davidson выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой под управлением 25-летнего водителя.
По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения.
 
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