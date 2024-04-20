https://ria.ru/20240420/bliznetsy-1941108011.html

Скончались самые пожилые сиамские близнецы

Скончались самые пожилые сиамские близнецы - РИА Новости, 20.04.2024

Скончались самые пожилые сиамские близнецы

Сиамские близнецы всегда привлекают внимание общественности. Зачастую долгую жизнь им не пророчат. Однако проживать ее ярко удавалось многим парам братьев и... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:00

2024-04-20T08:00

2024-04-20T08:00

близнецы

дети

здоровье

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сиамские близнецы всегда привлекают внимание общественности. Зачастую долгую жизнь им не пророчат. Однако проживать ее ярко удавалось многим парам братьев и сестер. История одной из них - Лори и Дори (Джорджа) Шаппелл - в материале РИА Новости.“Не доживут до тридцати”Сентябрьским утром 1961-го в городе Рединг штата Пенсильвания в семье Рут и Франклина Шаппелл родились девочки близняшки. Однако они оказались не совсем обычными детьми - на двоих у них были общие жизненно важные кровеносные сосуды, частично сросшиеся черепа, и 30% мозга (лобная и теменная доли). Лори и Дори родились сиамскими близнецами, разделить которых было невозможно.Лори была здорова, а у Дори выявили расщепление позвоночника, из-за которого девочка не могла ходить. Ноги у нее тоже не развились, на всю жизнь оставшись “детскими”. Передвигаться сестрам помогало адаптированное специально под Дори кресло на колесиках, которое для перемещения Лори подталкивала руками.Врачи прогнозировали девочкам короткую жизнь - не больше тридцати лет. Однако сестры решили иначе. "Когда мы родились, врачи думали, что мы доживем до 30 лет, но мы доказали, что они ошибались” — сказала Лори в одном из интервью, посвященном их 50-летнему юбилею.До 24 лет девочки жили в учреждении для пациентов с психическими расстройствами. По некоторым данным, туда их определили судебным решением - родители не справлялись с уходом за близнецами. В семье воспитывалось еще шестеро детей.Параллельно девочки получали школьное образование и учились в колледже.В 1988-м Лори и Дори переехали в отдельную двухкомнатную квартиру. "Мы учились заботиться о себе с самого раннего возраста. Нужно доказать, что можем жить самостоятельно. И после долгих юридических разборок мы стали независимыми. Теперь у нас есть квартира с двумя спальнями” — делилась Лори.Сестры вели совместный быт, однако каждая старалась не вмешиваться в жизнь другой насколько это было возможно. Например, спали по очереди каждая в своей комнате, мылись в душе с разделительной шторкой, занимались хобби, не мешая друг другу. “Моя комната гораздо более девичья, в то время как у Дори много музыкальных плакатов" — говорила Лори.Ей удалось построить отношения с мужчиной, которые дошли до помолвки. "Когда я ходила на свидания, Дори приносила с собой книги, чтобы почитать" - рассказывала девушка.Однако свадьба так и не состоялась: жених Лори погиб в автокатастрофе.Первые в миреКарьера у сестер также сложилась по-разному. В 1990-е Дори сделала карьеру кантри-певицы и выиграла музыкальную премию LA Music Award в номинации "Лучший новый кантри-исполнитель". Благодаря ее выступлениям, девушки путешествовали по миру.Лори некоторое время работала в больничной прачечной, а также увлекалась разновидностью боулинга с десятью кеглями. За годы увлечения она успела завоевать несколько призовых мест в соревнованиях.Рабочий график подстраивали друг под друга так, чтобы времени хватало обеим. “Я работала, что помогало нам жить, в то время как карьера Дори дала нам возможность путешествовать по всему миру, выступать в Японии и Европе. Мы поддерживаем друг друга все время”, - говорила Лори в одном из интервью.Близнецы Шаппелл были медийными личностями и неоднократно принимали участие в ток-шоу и съемках документальных фильмов. На вопрос, хотели ли бы они когда-нибудь разделиться, всегда отвечали отрицательно, считая, что “нельзя вмешиваться в то, что сотворил Бог”. В документальном фильме 1997 года Дори также категорически исключила идею разделения, сказав: "Зачем чинить то, что не сломано?".В 2007-м Дори сделала публичное заявление о том, что считает себя мужчиной. С тех пор Дори упоминалась только как Джордж, а сестры попали в Книгу рекордов Гиннесса как первые в мире сиамские близнецы одного пола, идентифицирующие себя как разнополые.ДолгожителиСедьмого апреля 2024-го в больнице Университета Пенсильвании, Лори и Джордж скончались по неизвестным причинам в возрасте 62 лет, став старейшими сиамскими близнецами женского пола. Об их кончине сообщило Американское похоронное бюро Leibensperger.В 2015-м близнецы Шаппелл обогнали по старшинству Машу и Дашу Кривошляповых, проживших до 53 лет.Самыми старшими за всю историю сиамскими близнецами считаются Ронни и Донни Гэлион, дожившие до 68 лет. Братья скончались в 2020-м. Их рекорд по долгожительству также зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса.Близнецы были соединены в брюшной полости, и имели на двоих четыре руки и ноги, общие половые органы, кишечник, но разные желудки и сердца. На жизнь братья зарабатывали, выступая на ярмарках и в цирках.По данным Детской больницы Филадельфии, сиамские близнецы рождаются один раз на 50000 тысяч родов. “Примерно 70% сросшихся близнецов - девочки, и большинство из них рождаются мертвыми” - говорится на сайте больницы.Чаще всего сращивание происходит в грудной клетке или верхней части живота (75% всех случаев), а реже всего - в области головы (только у 2% близнецов).

https://ria.ru/20240403/bliznetsy-1937577046.html

https://ria.ru/20240412/bliznetsy-1939693965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

близнецы, дети, здоровье