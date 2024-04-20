Скончались самые пожилые сиамские близнецы
© AP Photo / BRAD C. BOWERСиамские близнецы Лори и Джордж Шаппелл в своей квартире в Рединге, Пенсильвания, август 2002 года
© AP Photo / BRAD C. BOWER
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сиамские близнецы всегда привлекают внимание общественности. Зачастую долгую жизнь им не пророчат. Однако проживать ее ярко удавалось многим парам братьев и сестер. История одной из них - Лори и Дори (Джорджа) Шаппелл - в материале РИА Новости.
“Не доживут до тридцати”
Сентябрьским утром 1961-го в городе Рединг штата Пенсильвания в семье Рут и Франклина Шаппелл родились девочки близняшки. Однако они оказались не совсем обычными детьми - на двоих у них были общие жизненно важные кровеносные сосуды, частично сросшиеся черепа, и 30% мозга (лобная и теменная доли). Лори и Дори родились сиамскими близнецами, разделить которых было невозможно.
Лори была здорова, а у Дори выявили расщепление позвоночника, из-за которого девочка не могла ходить. Ноги у нее тоже не развились, на всю жизнь оставшись “детскими”. Передвигаться сестрам помогало адаптированное специально под Дори кресло на колесиках, которое для перемещения Лори подталкивала руками.
Врачи прогнозировали девочкам короткую жизнь - не больше тридцати лет. Однако сестры решили иначе. "Когда мы родились, врачи думали, что мы доживем до 30 лет, но мы доказали, что они ошибались” — сказала Лори в одном из интервью, посвященном их 50-летнему юбилею.
До 24 лет девочки жили в учреждении для пациентов с психическими расстройствами. По некоторым данным, туда их определили судебным решением - родители не справлялись с уходом за близнецами. В семье воспитывалось еще шестеро детей.
Параллельно девочки получали школьное образование и учились в колледже.
В 1988-м Лори и Дори переехали в отдельную двухкомнатную квартиру. "Мы учились заботиться о себе с самого раннего возраста. Нужно доказать, что можем жить самостоятельно. И после долгих юридических разборок мы стали независимыми. Теперь у нас есть квартира с двумя спальнями” — делилась Лори.
© AP Photo / GEORGE WIDMANДори Шаппелл занимается кантри-пением и игрой на гитаре со своей сестрой Лори в своей квартире в Рединге, Пенсильвания, август 1993 года
© AP Photo / GEORGE WIDMAN
Дори Шаппелл занимается кантри-пением и игрой на гитаре со своей сестрой Лори в своей квартире в Рединге, Пенсильвания, август 1993 года
Сестры вели совместный быт, однако каждая старалась не вмешиваться в жизнь другой насколько это было возможно. Например, спали по очереди каждая в своей комнате, мылись в душе с разделительной шторкой, занимались хобби, не мешая друг другу. “Моя комната гораздо более девичья, в то время как у Дори много музыкальных плакатов" — говорила Лори.
Ей удалось построить отношения с мужчиной, которые дошли до помолвки. "Когда я ходила на свидания, Дори приносила с собой книги, чтобы почитать" - рассказывала девушка.
Однако свадьба так и не состоялась: жених Лори погиб в автокатастрофе.
Первые в мире
Карьера у сестер также сложилась по-разному. В 1990-е Дори сделала карьеру кантри-певицы и выиграла музыкальную премию LA Music Award в номинации "Лучший новый кантри-исполнитель". Благодаря ее выступлениям, девушки путешествовали по миру.
Лори некоторое время работала в больничной прачечной, а также увлекалась разновидностью боулинга с десятью кеглями. За годы увлечения она успела завоевать несколько призовых мест в соревнованиях.
© AP Photo / Mary AltafferСиамские близнецы Лори и Джордж Шаппелл во время торжественного открытия выставки в музее Ripley's Believe It or Not! на Таймс-сквер, Нью-Йорк, 21 июня 2007 года
© AP Photo / Mary Altaffer
Сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппелл во время торжественного открытия выставки в музее Ripley's Believe It or Not! на Таймс-сквер, Нью-Йорк, 21 июня 2007 года
Рабочий график подстраивали друг под друга так, чтобы времени хватало обеим. “Я работала, что помогало нам жить, в то время как карьера Дори дала нам возможность путешествовать по всему миру, выступать в Японии и Европе. Мы поддерживаем друг друга все время”, - говорила Лори в одном из интервью.
Близнецы Шаппелл были медийными личностями и неоднократно принимали участие в ток-шоу и съемках документальных фильмов. На вопрос, хотели ли бы они когда-нибудь разделиться, всегда отвечали отрицательно, считая, что “нельзя вмешиваться в то, что сотворил Бог”. В документальном фильме 1997 года Дори также категорически исключила идею разделения, сказав: "Зачем чинить то, что не сломано?".
В 2007-м Дори сделала публичное заявление о том, что считает себя мужчиной. С тех пор Дори упоминалась только как Джордж, а сестры попали в Книгу рекордов Гиннесса как первые в мире сиамские близнецы одного пола, идентифицирующие себя как разнополые.
Долгожители
Седьмого апреля 2024-го в больнице Университета Пенсильвании, Лори и Джордж скончались по неизвестным причинам в возрасте 62 лет, став старейшими сиамскими близнецами женского пола. Об их кончине сообщило Американское похоронное бюро Leibensperger.
В 2015-м близнецы Шаппелл обогнали по старшинству Машу и Дашу Кривошляповых, проживших до 53 лет.
Сиамские близнецы Маша и Даша Кривошляповы
Самыми старшими за всю историю сиамскими близнецами считаются Ронни и Донни Гэлион, дожившие до 68 лет. Братья скончались в 2020-м. Их рекорд по долгожительству также зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса.
Близнецы были соединены в брюшной полости, и имели на двоих четыре руки и ноги, общие половые органы, кишечник, но разные желудки и сердца. На жизнь братья зарабатывали, выступая на ярмарках и в цирках.
По данным Детской больницы Филадельфии, сиамские близнецы рождаются один раз на 50000 тысяч родов. “Примерно 70% сросшихся близнецов - девочки, и большинство из них рождаются мертвыми” - говорится на сайте больницы.
Чаще всего сращивание происходит в грудной клетке или верхней части живота (75% всех случаев), а реже всего - в области головы (только у 2% близнецов).
Умерли старейшие в мире сиамские близнецы
12 апреля, 18:53