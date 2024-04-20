https://ria.ru/20240420/blinken-1941275001.html

Блинкен хочет призвать Китай сократить поддержку российского ВПК

Блинкен хочет призвать Китай сократить поддержку российского ВПК - РИА Новости, 20.04.2024

Блинкен хочет призвать Китай сократить поддержку российского ВПК

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в КНР выразит обеспокоенность поддержкой Пекином оборонно-промышленного комплекса РФ, которая якобы угрожает... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T21:14

2024-04-20T21:14

2024-04-20T21:34

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в КНР выразит обеспокоенность поддержкой Пекином оборонно-промышленного комплекса РФ, которая якобы угрожает европейской безопасности и не отвечает интересам Китая, сообщил высокопоставленный чиновник американского госдепартамента. Блинкен 24-26 апреля посетит КНР с визитом. В ходе встреч с китайскими коллегами госсекретарь США обсудит, среди прочего, кризис на Ближнем Востоке и обстановку в Южно-Китайском море, сообщили в госдепе. "Благодаря поддержке Китая Россия в значительной степени восстановила свою оборонно-промышленную базу... Это нас глубоко беспокоит. Мы выразим эти опасения Китаю", - сказал чиновник. Он отметил, что в ходе визита Блинкен заявит о намерении США добиться сокращения поддержки КНР российского ВПК, которая, по заверению госдепартамента, "начинает представлять угрозу европейской безопасности". "Я думаю, наша цель будет заключаться в том, чтобы четко обосновать, каковы последствия этой поддержки и почему это на самом деле может не отвечать интересам Китая в будущем", - добавил он. Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель утверждал, что США готовы принять "дальнейшие шаги" в отношении китайских фирм якобы за поддержку российского оборонно-промышленного комплекса. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщал ранее РИА Новости, что Пекин прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Китаем и Россией.

https://ria.ru/20231123/peskov-1911322969.html

https://ria.ru/20231027/vchtrecha-1905542458.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, пекин, сша, китай, энтони блинкен