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Блинкен хочет призвать Китай сократить поддержку российского ВПК - РИА Новости, 20.04.2024
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21:14 20.04.2024 (обновлено: 21:34 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/blinken-1941275001.html
Блинкен хочет призвать Китай сократить поддержку российского ВПК
Блинкен хочет призвать Китай сократить поддержку российского ВПК - РИА Новости, 20.04.2024
Блинкен хочет призвать Китай сократить поддержку российского ВПК
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в КНР выразит обеспокоенность поддержкой Пекином оборонно-промышленного комплекса РФ, которая якобы угрожает... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T21:14
2024-04-20T21:34
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в КНР выразит обеспокоенность поддержкой Пекином оборонно-промышленного комплекса РФ, которая якобы угрожает европейской безопасности и не отвечает интересам Китая, сообщил высокопоставленный чиновник американского госдепартамента. Блинкен 24-26 апреля посетит КНР с визитом. В ходе встреч с китайскими коллегами госсекретарь США обсудит, среди прочего, кризис на Ближнем Востоке и обстановку в Южно-Китайском море, сообщили в госдепе. "Благодаря поддержке Китая Россия в значительной степени восстановила свою оборонно-промышленную базу... Это нас глубоко беспокоит. Мы выразим эти опасения Китаю", - сказал чиновник. Он отметил, что в ходе визита Блинкен заявит о намерении США добиться сокращения поддержки КНР российского ВПК, которая, по заверению госдепартамента, "начинает представлять угрозу европейской безопасности". "Я думаю, наша цель будет заключаться в том, чтобы четко обосновать, каковы последствия этой поддержки и почему это на самом деле может не отвечать интересам Китая в будущем", - добавил он. Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель утверждал, что США готовы принять "дальнейшие шаги" в отношении китайских фирм якобы за поддержку российского оборонно-промышленного комплекса. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщал ранее РИА Новости, что Пекин прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Китаем и Россией.
https://ria.ru/20231123/peskov-1911322969.html
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в мире, цены на нефть, пекин, сша, китай, энтони блинкен
В мире, Цены на нефть, Пекин, США, Китай, Энтони Блинкен
Блинкен хочет призвать Китай сократить поддержку российского ВПК

Госдеп: Блинкен в ходе визита в КНР выразит обеспокоенность поддержкой ВПК РФ

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в КНР выразит обеспокоенность поддержкой Пекином оборонно-промышленного комплекса РФ, которая якобы угрожает европейской безопасности и не отвечает интересам Китая, сообщил высокопоставленный чиновник американского госдепартамента.
Блинкен 24-26 апреля посетит КНР с визитом. В ходе встреч с китайскими коллегами госсекретарь США обсудит, среди прочего, кризис на Ближнем Востоке и обстановку в Южно-Китайском море, сообщили в госдепе.
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"Благодаря поддержке Китая Россия в значительной степени восстановила свою оборонно-промышленную базу... Это нас глубоко беспокоит. Мы выразим эти опасения Китаю", - сказал чиновник.
Он отметил, что в ходе визита Блинкен заявит о намерении США добиться сокращения поддержки КНР российского ВПК, которая, по заверению госдепартамента, "начинает представлять угрозу европейской безопасности". "Я думаю, наша цель будет заключаться в том, чтобы четко обосновать, каковы последствия этой поддержки и почему это на самом деле может не отвечать интересам Китая в будущем", - добавил он.
Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель утверждал, что США готовы принять "дальнейшие шаги" в отношении китайских фирм якобы за поддержку российского оборонно-промышленного комплекса.
Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщал ранее РИА Новости, что Пекин прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Китаем и Россией.
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