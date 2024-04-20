https://ria.ru/20240420/bespilotniki-1941286307.html

Над Брянской областью уничтожили три беспилотника

Над Брянской областью уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 20.04.2024

Над Брянской областью уничтожили три беспилотника

Три беспилотника уничтожены над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T23:49

2024-04-20T23:49

2024-04-20T23:53

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Три беспилотника уничтожены над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Наталья Макарова

брянская область, происшествия, вооруженные силы украины, украина