https://ria.ru/20240420/bespilotniki-1941286307.html
Над Брянской областью уничтожили три беспилотника
Над Брянской областью уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 20.04.2024
Над Брянской областью уничтожили три беспилотника
Три беспилотника уничтожены над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T23:49
2024-04-20T23:49
2024-04-20T23:53
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происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Три беспилотника уничтожены над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия, вооруженные силы украины, украина
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Над Брянской областью уничтожили три беспилотника
Над Брянской областью уничтожили три беспилотника, пострадавших и разрушений нет