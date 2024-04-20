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Над Брянской областью уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 20.04.2024 (обновлено: 23:53 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/bespilotniki-1941286307.html
Над Брянской областью уничтожили три беспилотника
Над Брянской областью уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 20.04.2024
Над Брянской областью уничтожили три беспилотника
Три беспилотника уничтожены над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T23:49
2024-04-20T23:53
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Три беспилотника уничтожены над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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брянская область, происшествия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина
Над Брянской областью уничтожили три беспилотника

Над Брянской областью уничтожили три беспилотника, пострадавших и разрушений нет

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Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Три беспилотника уничтожены над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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