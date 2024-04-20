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В Калужской области сбили несколько беспилотников - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/bespilotniki-1941266490.html
В Калужской области сбили несколько беспилотников
В Калужской области сбили несколько беспилотников - РИА Новости, 20.04.2024
В Калужской области сбили несколько беспилотников
Силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА в Жуковском районе Калужской области, обломки упали в стороне от населенных пунктов, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T19:41
2024-04-20T19:41
происшествия
жуковский район
калужская область
владислав шапша
специальная военная операция на украине
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА в Жуковском районе Калужской области, обломки упали в стороне от населенных пунктов, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. "В Жуковском районе силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА. Обломки упали в стороне от населенных пунктов", - написал губернатор.Шапша отметил, что, по предварительным данным, жертв и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20231214/bespilotnik-1915675898.html
жуковский район
калужская область
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происшествия, жуковский район, калужская область, владислав шапша
Происшествия, Жуковский район, Калужская область, Владислав Шапша, Специальная военная операция на Украине
В Калужской области сбили несколько беспилотников

Губернатор Шапша: в Жуковском районе Калужской области сбиты несколько БПЛА

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного подразделения
Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА в Жуковском районе Калужской области, обломки упали в стороне от населенных пунктов, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.
«
"В Жуковском районе силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА. Обломки упали в стороне от населенных пунктов", - написал губернатор.
Шапша отметил, что, по предварительным данным, жертв и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.
ЗРПК Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
ПВО сбила беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор
14 декабря 2023, 06:40
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖуковский районКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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