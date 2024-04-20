https://ria.ru/20240420/bespilotniki-1941266490.html

В Калужской области сбили несколько беспилотников

В Калужской области сбили несколько беспилотников - РИА Новости, 20.04.2024

В Калужской области сбили несколько беспилотников

Силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА в Жуковском районе Калужской области, обломки упали в стороне от населенных пунктов, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T19:41

2024-04-20T19:41

2024-04-20T19:41

происшествия

жуковский район

калужская область

владислав шапша

специальная военная операция на украине

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА в Жуковском районе Калужской области, обломки упали в стороне от населенных пунктов, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. "В Жуковском районе силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА. Обломки упали в стороне от населенных пунктов", - написал губернатор.Шапша отметил, что, по предварительным данным, жертв и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20231214/bespilotnik-1915675898.html

жуковский район

калужская область

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Наталья Макарова

происшествия, жуковский район, калужская область, владислав шапша