https://ria.ru/20240420/bespilotniki-1941266490.html
В Калужской области сбили несколько беспилотников
В Калужской области сбили несколько беспилотников - РИА Новости, 20.04.2024
В Калужской области сбили несколько беспилотников
Силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА в Жуковском районе Калужской области, обломки упали в стороне от населенных пунктов, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T19:41
2024-04-20T19:41
2024-04-20T19:41
происшествия
жуковский район
калужская область
владислав шапша
специальная военная операция на украине
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА в Жуковском районе Калужской области, обломки упали в стороне от населенных пунктов, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. "В Жуковском районе силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА. Обломки упали в стороне от населенных пунктов", - написал губернатор.Шапша отметил, что, по предварительным данным, жертв и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20231214/bespilotnik-1915675898.html
жуковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жуковский район, калужская область, владислав шапша
Происшествия, Жуковский район, Калужская область, Владислав Шапша, Специальная военная операция на Украине
В Калужской области сбили несколько беспилотников
Губернатор Шапша: в Жуковском районе Калужской области сбиты несколько БПЛА