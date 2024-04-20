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В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:17 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/bespilotniki-1941173293.html
В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников
В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 20.04.2024
В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников отменена в Липецкой области спустя два часа после объявления, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T01:17
2024-04-20T01:17
специальная военная операция на украине
игорь артамонов
липецкая область
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников отменена в Липецкой области спустя два часа после объявления, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Ранее, в 23.00 мск пятницы, губернатор сообщил о угрозе атаки беспилотников в регионе. "Внимание! Отбой "Угрозы атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале. Губернатор отметил, что военные самолеты были подняты в небо во время угрозы атаки БПЛА. "Благодарю военных за молниеносную реакцию на угрозу. Это их самолеты вы слышали в небе", - заявил он. Артамонов добавил, что на территории региона сохраняется "воздушная опасность".
https://ria.ru/20240420/shapsha-1941171772.html
https://ria.ru/20240420/gladkov-1941170941.html
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игорь артамонов, липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Игорь Артамонов, Липецкая область
В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников

Губернатор Липецкой области Артамонов отменил угрозу атаки БПЛА в регионе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМост через реку Воронеж в Липецке
Мост через реку Воронеж в Липецке - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мост через реку Воронеж в Липецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников отменена в Липецкой области спустя два часа после объявления, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Ранее, в 23.00 мск пятницы, губернатор сообщил о угрозе атаки беспилотников в регионе.
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"Внимание! Отбой "Угрозы атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что военные самолеты были подняты в небо во время угрозы атаки БПЛА.
"Благодарю военных за молниеносную реакцию на угрозу. Это их самолеты вы слышали в небе", - заявил он.
Артамонов добавил, что на территории региона сохраняется "воздушная опасность".
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Специальная военная операция на УкраинеИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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