https://ria.ru/20240420/bespilotniki-1941173293.html

В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников

В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 20.04.2024

В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотников отменена в Липецкой области спустя два часа после объявления, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T01:17

2024-04-20T01:17

2024-04-20T01:17

специальная военная операция на украине

игорь артамонов

липецкая область

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников отменена в Липецкой области спустя два часа после объявления, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Ранее, в 23.00 мск пятницы, губернатор сообщил о угрозе атаки беспилотников в регионе. "Внимание! Отбой "Угрозы атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале. Губернатор отметил, что военные самолеты были подняты в небо во время угрозы атаки БПЛА. "Благодарю военных за молниеносную реакцию на угрозу. Это их самолеты вы слышали в небе", - заявил он. Артамонов добавил, что на территории региона сохраняется "воздушная опасность".

https://ria.ru/20240420/shapsha-1941171772.html

https://ria.ru/20240420/gladkov-1941170941.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область