https://ria.ru/20240420/bespilotnik-1941222918.html
На кременской участок фронта прибыло новое пополнение операторов БПЛА
На кременской участок фронта прибыло новое пополнение операторов БПЛА - РИА Новости, 20.04.2024
На кременской участок фронта прибыло новое пополнение операторов БПЛА
Новое пополнение операторов БПЛА "Ахмата" прибыло на кременской участок фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости боец-инструктор группы "Аида" отряда... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:27
2024-04-20T13:27
2024-04-20T14:31
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 20 апр - РИА Новости. Новое пополнение операторов БПЛА "Ахмата" прибыло на кременской участок фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости боец-инструктор группы "Аида" отряда "Охотника". "Прибыло новое пополнение у нас бойцов операторов дронов. Сейчас мы создаем условия, чтобы они быстрее научились и уже начали работу на передовой. Ландшафт такой же, условия максимально приближенные к реальным", - рассказал собеседник агентства. По его словам, операторов тренируют работать не только с различными типами дронов, начиная от БПЛА-разведчиков и заканчивая дронами-камикадзе, но и в различных погодных условиях, на различной местности. Кроме того, операторы учатся противодействовать БПЛА противника. "На полеты уходит, чтобы были хорошие навыки, порядка 2 недель, попутно занимаемся по технической части. Две недели мы занимаемся, уже потом с инструктором или с опытными нашими операторами новобранцы выходят на боевую задачу и потом пару раз с помощью, а потом уже сами начинают работать со своим расчетом", - рассказал инструктор.
https://ria.ru/20240420/drony-1941214870.html
https://ria.ru/20240113/uchastok-1921214574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс
На кременской участок фронта прибыло новое пополнение операторов БПЛА
На кременской участок фронта прибыло новое пополнение операторов БПЛА "Ахмат"
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 20 апр - РИА Новости. Новое пополнение операторов БПЛА "Ахмата" прибыло на кременской участок фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости боец-инструктор группы "Аида" отряда "Охотника".
"Прибыло новое пополнение у нас бойцов операторов дронов. Сейчас мы создаем условия, чтобы они быстрее научились и уже начали работу на передовой. Ландшафт такой же, условия максимально приближенные к реальным", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, операторов тренируют работать не только с различными типами дронов, начиная от БПЛА-разведчиков и заканчивая дронами-камикадзе, но и в различных погодных условиях, на различной местности. Кроме того, операторы учатся противодействовать БПЛА противника.
"На полеты уходит, чтобы были хорошие навыки, порядка 2 недель, попутно занимаемся по технической части. Две недели мы занимаемся, уже потом с инструктором или с опытными нашими операторами новобранцы выходят на боевую задачу и потом пару раз с помощью, а потом уже сами начинают работать со своим расчетом", - рассказал инструктор.