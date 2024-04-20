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На кременской участок фронта прибыло новое пополнение операторов БПЛА - РИА Новости, 20.04.2024
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13:27 20.04.2024 (обновлено: 14:31 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/bespilotnik-1941222918.html
На кременской участок фронта прибыло новое пополнение операторов БПЛА
На кременской участок фронта прибыло новое пополнение операторов БПЛА - РИА Новости, 20.04.2024
На кременской участок фронта прибыло новое пополнение операторов БПЛА
Новое пополнение операторов БПЛА "Ахмата" прибыло на кременской участок фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости боец-инструктор группы "Аида" отряда... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:27
2024-04-20T14:31
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 20 апр - РИА Новости. Новое пополнение операторов БПЛА "Ахмата" прибыло на кременской участок фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости боец-инструктор группы "Аида" отряда "Охотника". "Прибыло новое пополнение у нас бойцов операторов дронов. Сейчас мы создаем условия, чтобы они быстрее научились и уже начали работу на передовой. Ландшафт такой же, условия максимально приближенные к реальным", - рассказал собеседник агентства. По его словам, операторов тренируют работать не только с различными типами дронов, начиная от БПЛА-разведчиков и заканчивая дронами-камикадзе, но и в различных погодных условиях, на различной местности. Кроме того, операторы учатся противодействовать БПЛА противника. "На полеты уходит, чтобы были хорошие навыки, порядка 2 недель, попутно занимаемся по технической части. Две недели мы занимаемся, уже потом с инструктором или с опытными нашими операторами новобранцы выходят на боевую задачу и потом пару раз с помощью, а потом уже сами начинают работать со своим расчетом", - рассказал инструктор.
https://ria.ru/20240420/drony-1941214870.html
https://ria.ru/20240113/uchastok-1921214574.html
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безопасность, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс
На кременской участок фронта прибыло новое пополнение операторов БПЛА

На кременской участок фронта прибыло новое пополнение операторов БПЛА "Ахмат"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий готовит к запуску беспилотный летательный аппарат
Российский военнослужащий готовит к запуску беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий готовит к запуску беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 20 апр - РИА Новости. Новое пополнение операторов БПЛА "Ахмата" прибыло на кременской участок фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости боец-инструктор группы "Аида" отряда "Охотника".
"Прибыло новое пополнение у нас бойцов операторов дронов. Сейчас мы создаем условия, чтобы они быстрее научились и уже начали работу на передовой. Ландшафт такой же, условия максимально приближенные к реальным", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, операторов тренируют работать не только с различными типами дронов, начиная от БПЛА-разведчиков и заканчивая дронами-камикадзе, но и в различных погодных условиях, на различной местности. Кроме того, операторы учатся противодействовать БПЛА противника.
"На полеты уходит, чтобы были хорошие навыки, порядка 2 недель, попутно занимаемся по технической части. Две недели мы занимаемся, уже потом с инструктором или с опытными нашими операторами новобранцы выходят на боевую задачу и потом пару раз с помощью, а потом уже сами начинают работать со своим расчетом", - рассказал инструктор.
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