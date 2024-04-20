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Над Тульской областью уничтожили беспилотник
Над Тульской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 20.04.2024
Над Тульской областью уничтожили беспилотник
Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник в небе над Тульской областью, сообщает министерство по региональной безопасности. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T02:18
2024-04-20T02:18
2024-04-20T02:18
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник в небе над Тульской областью, сообщает министерство по региональной безопасности. "Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает. В ночь на 20 апреля дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
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тульская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Россия
Над Тульской областью уничтожили беспилотник
ПВО сбила в небе над Тульской областью БПЛА