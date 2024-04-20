https://ria.ru/20240420/bespilotnik-1941175966.html

Над Тульской областью уничтожили беспилотник

Над Тульской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 20.04.2024

Над Тульской областью уничтожили беспилотник

Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник в небе над Тульской областью, сообщает министерство по региональной безопасности. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T02:18

2024-04-20T02:18

2024-04-20T02:18

специальная военная операция на украине

тульская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930800980_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_e98245df8bdf618231941e6a7706d256.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник в небе над Тульской областью, сообщает министерство по региональной безопасности. "Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает. В ночь на 20 апреля дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20240111/dron-1920654343.html

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, россия