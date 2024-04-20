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Над Тульской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:18 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/bespilotnik-1941175966.html
Над Тульской областью уничтожили беспилотник
Над Тульской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 20.04.2024
Над Тульской областью уничтожили беспилотник
Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник в небе над Тульской областью, сообщает министерство по региональной безопасности. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T02:18
2024-04-20T02:18
специальная военная операция на украине
тульская область
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник в небе над Тульской областью, сообщает министерство по региональной безопасности. "Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает. В ночь на 20 апреля дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20240111/dron-1920654343.html
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тульская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Россия
Над Тульской областью уничтожили беспилотник

ПВО сбила в небе над Тульской областью БПЛА

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник в небе над Тульской областью, сообщает министерство по региональной безопасности.
"Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает. В ночь на 20 апреля дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Власти рассказали о последствиях перехвата дрона в Тульской области
11 января, 08:26
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеТульская областьРоссия
 
 
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