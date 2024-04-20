https://ria.ru/20240420/bespilotnik-1941171332.html

Над территорией Курской области сбили пятый беспилотник

Над территорией Курской области сбили пятый беспилотник - РИА Новости, 20.04.2024

Над территорией Курской области сбили пятый беспилотник

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пятом сбитом над регионом украинском беспилотнике. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T00:30

2024-04-20T00:30

2024-04-20T00:33

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

украина

происшествия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пятом сбитом над регионом украинском беспилотнике.Ранее губернатор сообщал о четырех сбитых БПЛА."Пятый БПЛА со стороны Украины сбит бойцами ПВО", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240420/gladkov-1941170941.html

курская область

украина

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курская область, роман старовойт, украина, происшествия