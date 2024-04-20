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Над территорией Курской области сбили пятый беспилотник - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:30 20.04.2024 (обновлено: 00:33 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/bespilotnik-1941171332.html
Над территорией Курской области сбили пятый беспилотник
Над территорией Курской области сбили пятый беспилотник - РИА Новости, 20.04.2024
Над территорией Курской области сбили пятый беспилотник
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пятом сбитом над регионом украинском беспилотнике. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T00:30
2024-04-20T00:33
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
украина
происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пятом сбитом над регионом украинском беспилотнике.Ранее губернатор сообщал о четырех сбитых БПЛА."Пятый БПЛА со стороны Украины сбит бойцами ПВО", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240420/gladkov-1941170941.html
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курская область, роман старовойт, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Украина, Происшествия
Над территорией Курской области сбили пятый беспилотник

Над территорией Курской области сбили пятый беспилотник

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пятом сбитом над регионом украинском беспилотнике.
Ранее губернатор сообщал о четырех сбитых БПЛА.
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"Пятый БПЛА со стороны Украины сбит бойцами ПВО", - написал он в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтУкраинаПроисшествия
 
 
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