https://ria.ru/20240420/bespilotnik-1941171332.html
Над территорией Курской области сбили пятый беспилотник
Над территорией Курской области сбили пятый беспилотник - РИА Новости, 20.04.2024
Над территорией Курской области сбили пятый беспилотник
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пятом сбитом над регионом украинском беспилотнике. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T00:30
2024-04-20T00:30
2024-04-20T00:33
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
украина
происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пятом сбитом над регионом украинском беспилотнике.Ранее губернатор сообщал о четырех сбитых БПЛА."Пятый БПЛА со стороны Украины сбит бойцами ПВО", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240420/gladkov-1941170941.html
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курская область, роман старовойт, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Украина, Происшествия
Над территорией Курской области сбили пятый беспилотник
Над территорией Курской области сбили пятый беспилотник