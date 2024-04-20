https://ria.ru/20240420/bespilotnik-1941170021.html
В Курской области сбили четвертый беспилотник
В Курской области сбили четвертый беспилотник - РИА Новости, 20.04.2024
В Курской области сбили четвертый беспилотник
Четвертый вражеский беспилотник сбит над Курской областью, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T00:03
2024-04-20T00:03
2024-04-20T00:08
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Четвертый вражеский беспилотник сбит над Курской областью, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее губернатор сообщал о трех сбитых беспилотниках."Четвертый вражеский беспилотник сбит нашими доблестными защитниками", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240419/bespilotniki-1941164748.html
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курская область, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
В Курской области сбили четвертый беспилотник
Губернатор Старовойт: ПВО сбила над Курской областью четвертый БПЛА ВСУ