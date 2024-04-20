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В Брянской области отразили атаку украинских беспилотников
В Брянской области отразили атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 20.04.2024
В Брянской области отразили атаку украинских беспилотников
Отражена очередная попытка атаки ВСУ при помощи БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T09:22
2024-04-20T09:22
2024-04-20T10:12
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
московская область (подмосковье)
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Отражена очередная попытка атаки ВСУ при помощи БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 50 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА... Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - сообщил он.
https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902395575.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, московская область (подмосковье), александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Московская область (Подмосковье), Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области отразили атаку украинских беспилотников
Богомаз: В Брянской области отразили очередную попытку атаки ВСУ при помощи БПЛА