https://ria.ru/20240420/ataka-1941194985.html

В Брянской области отразили атаку украинских беспилотников

В Брянской области отразили атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 20.04.2024

В Брянской области отразили атаку украинских беспилотников

Отражена очередная попытка атаки ВСУ при помощи БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T09:22

2024-04-20T09:22

2024-04-20T10:12

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

московская область (подмосковье)

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Отражена очередная попытка атаки ВСУ при помощи БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 50 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА... Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - сообщил он.

https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902395575.html

брянская область

россия

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

брянская область, россия, московская область (подмосковье), александр богомаз, вооруженные силы украины