https://ria.ru/20240420/ankara-1941242715.html

В Анкаре ураган повалил деревья и разрушил крыши

В Анкаре ураган повалил деревья и разрушил крыши - РИА Новости, 20.04.2024

В Анкаре ураган повалил деревья и разрушил крыши

Ливень и шторм повалили деревья и разрушили крыши части домов в столице Турции - Анкаре, есть пострадавшие, пишет газета Yeni Akit. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T16:06

2024-04-20T16:06

2024-04-20T16:06

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турция

анкара (провинция)

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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Ливень и шторм повалили деревья и разрушили крыши части домов в столице Турции - Анкаре, есть пострадавшие, пишет газета Yeni Akit. "Шторм, начавшийся в городе в полдень, со временем усилился. На некоторых улицах и обочинах дорог, особенно в районах Кечиёрен, Чанкая, Этимесгут, Синкан и Гёльбаши, повалило деревья", - пишет издание. В некоторых районах столицы сильный ветер сорвал крыши жилых домов, а разбросанные вокруг материалы повредили припаркованные автомобили. "Есть пострадавшие. Метеорологи отмечают, что осадки и гроза будут наблюдаться до ночи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240321/kompensatsiya-1934721945.html

https://ria.ru/20231126/turtsiya-1911926731.html

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анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, анкара (провинция)