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В Анкаре ураган повалил деревья и разрушил крыши - РИА Новости, 20.04.2024
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16:06 20.04.2024
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В Анкаре ураган повалил деревья и разрушил крыши
В Анкаре ураган повалил деревья и разрушил крыши - РИА Новости, 20.04.2024
В Анкаре ураган повалил деревья и разрушил крыши
Ливень и шторм повалили деревья и разрушили крыши части домов в столице Турции - Анкаре, есть пострадавшие, пишет газета Yeni Akit. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T16:06
2024-04-20T16:06
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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Ливень и шторм повалили деревья и разрушили крыши части домов в столице Турции - Анкаре, есть пострадавшие, пишет газета Yeni Akit. "Шторм, начавшийся в городе в полдень, со временем усилился. На некоторых улицах и обочинах дорог, особенно в районах Кечиёрен, Чанкая, Этимесгут, Синкан и Гёльбаши, повалило деревья", - пишет издание. В некоторых районах столицы сильный ветер сорвал крыши жилых домов, а разбросанные вокруг материалы повредили припаркованные автомобили. "Есть пострадавшие. Метеорологи отмечают, что осадки и гроза будут наблюдаться до ночи", - говорится в сообщении.
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в мире, турция, анкара (провинция)
В мире, Турция, Анкара (провинция)
В Анкаре ураган повалил деревья и разрушил крыши

Шторм повалил деревья и разрушил крыши части домов в Анкаре

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Ливень и шторм повалили деревья и разрушили крыши части домов в столице Турции - Анкаре, есть пострадавшие, пишет газета Yeni Akit.
"Шторм, начавшийся в городе в полдень, со временем усилился. На некоторых улицах и обочинах дорог, особенно в районах Кечиёрен, Чанкая, Этимесгут, Синкан и Гёльбаши, повалило деревья", - пишет издание.
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В некоторых районах столицы сильный ветер сорвал крыши жилых домов, а разбросанные вокруг материалы повредили припаркованные автомобили.
"Есть пострадавшие. Метеорологи отмечают, что осадки и гроза будут наблюдаться до ночи", - говорится в сообщении.
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