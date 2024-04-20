https://ria.ru/20240420/ankara-1941242715.html
В Анкаре ураган повалил деревья и разрушил крыши
В Анкаре ураган повалил деревья и разрушил крыши - РИА Новости, 20.04.2024
В Анкаре ураган повалил деревья и разрушил крыши
Ливень и шторм повалили деревья и разрушили крыши части домов в столице Турции - Анкаре, есть пострадавшие, пишет газета Yeni Akit. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T16:06
2024-04-20T16:06
2024-04-20T16:06
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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Ливень и шторм повалили деревья и разрушили крыши части домов в столице Турции - Анкаре, есть пострадавшие, пишет газета Yeni Akit. "Шторм, начавшийся в городе в полдень, со временем усилился. На некоторых улицах и обочинах дорог, особенно в районах Кечиёрен, Чанкая, Этимесгут, Синкан и Гёльбаши, повалило деревья", - пишет издание. В некоторых районах столицы сильный ветер сорвал крыши жилых домов, а разбросанные вокруг материалы повредили припаркованные автомобили. "Есть пострадавшие. Метеорологи отмечают, что осадки и гроза будут наблюдаться до ночи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240321/kompensatsiya-1934721945.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анкара (провинция)
В мире, Турция, Анкара (провинция)
В Анкаре ураган повалил деревья и разрушил крыши
Шторм повалил деревья и разрушил крыши части домов в Анкаре
АНКАРА, 20 апр - РИА Новости.
Ливень и шторм повалили деревья и разрушили крыши части домов в столице Турции - Анкаре, есть пострадавшие, пишет газета Yeni Akit
.
"Шторм, начавшийся в городе в полдень, со временем усилился. На некоторых улицах и обочинах дорог, особенно в районах Кечиёрен, Чанкая, Этимесгут, Синкан и Гёльбаши, повалило деревья", - пишет издание.
В некоторых районах столицы сильный ветер сорвал крыши жилых домов, а разбросанные вокруг материалы повредили припаркованные автомобили.
"Есть пострадавшие. Метеорологи отмечают, что осадки и гроза будут наблюдаться до ночи", - говорится в сообщении.