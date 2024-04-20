https://ria.ru/20240420/angar-1941186644.html

Подполье сообщило об ударе по ангару с водными дронами под Одессой

Подполье сообщило об ударе по ангару с водными дронами под Одессой - РИА Новости, 20.04.2024

Подполье сообщило об ударе по ангару с водными дронами под Одессой

Удар 19 апреля Вооруженных сил России по порту города Южный, расположенного в пригороде Одессы, уничтожил ангар, где хранились водные беспилотники, сообщил РИА... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:07

2024-04-20T08:07

2024-04-20T08:22

специальная военная операция на украине

одесса

вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Удар 19 апреля Вооруженных сил России по порту города Южный, расположенного в пригороде Одессы, уничтожил ангар, где хранились водные беспилотники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В Южном попали в ангар, где были водные беспилотники", - сказал собеседник агентства.По его словам, агент рассказал ему, что удар был в пятницу, со стороны Южного и в сторону города виден черный дым.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240420/donbass-1941079941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

одесса, вооруженные силы рф, безопасность