https://ria.ru/20240420/agroklassy-1941209463.html

Путин поручил доложить до 15 октября по теме создания агроклассов в школе

Путин поручил доложить до 15 октября по теме создания агроклассов в школе - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил доложить до 15 октября по теме создания агроклассов в школе

Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения совместно с Минсельхозом доложить до 15 октября по вопросу создания в школах профильных агроклассов,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T11:32

2024-04-20T11:32

2024-04-20T12:19

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

владимир путин

сергей кравцов

дмитрий патрушев

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения совместно с Минсельхозом доложить до 15 октября по вопросу создания в школах профильных агроклассов, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Минпросвещения России совместно с Минсельхозом России и высшими должностными лицами субъектов РФ с учетом потребностей регионов рассмотреть вопрос о создании в общеобразовательных организациях профильных агроклассов, а также при необходимости об усилении профориентационных мероприятий по аграрному направлению среди обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций", - говорится в тексте поручений.Доклад необходимо представить до 15 октября. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и власти регионов РФ.

https://ria.ru/20240305/shkola-1931319957.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество, владимир путин, сергей кравцов, дмитрий патрушев, россия