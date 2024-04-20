https://ria.ru/20240420/agroklassy-1941209463.html
Путин поручил доложить до 15 октября по теме создания агроклассов в школе
Путин поручил доложить до 15 октября по теме создания агроклассов в школе - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил доложить до 15 октября по теме создания агроклассов в школе
Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения совместно с Минсельхозом доложить до 15 октября по вопросу создания в школах профильных агроклассов,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:32
2024-04-20T11:32
2024-04-20T12:19
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
владимир путин
сергей кравцов
дмитрий патрушев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_ce3b3bc9a7e171ba9f66b999866794b1.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения совместно с Минсельхозом доложить до 15 октября по вопросу создания в школах профильных агроклассов, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Минпросвещения России совместно с Минсельхозом России и высшими должностными лицами субъектов РФ с учетом потребностей регионов рассмотреть вопрос о создании в общеобразовательных организациях профильных агроклассов, а также при необходимости об усилении профориентационных мероприятий по аграрному направлению среди обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций", - говорится в тексте поручений.Доклад необходимо представить до 15 октября. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и власти регионов РФ.
https://ria.ru/20240305/shkola-1931319957.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8754a7cce9caee364119b43e038f4f68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество, владимир путин, сергей кравцов, дмитрий патрушев, россия
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Общество, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Дмитрий Патрушев, Россия
Путин поручил доложить до 15 октября по теме создания агроклассов в школе
Путин поручил Минпросвещения и Минсельхозу доложить по теме создания агроклассов