https://ria.ru/20240420/aeroport-1941249542.html

В Дании из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт

В Дании из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт - РИА Новости, 20.04.2024

В Дании из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт

Датский аэропорт Биллунн в регионе Южная Дания, рядом с которым расположен парк развлечений "Леголенд", был эвакуирован из-за угрозы взрыва, задержан мужчина,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T17:02

2024-04-20T17:02

2024-04-20T17:02

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Датский аэропорт Биллунн в регионе Южная Дания, рядом с которым расположен парк развлечений "Леголенд", был эвакуирован из-за угрозы взрыва, задержан мужчина, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. Полиция добавила, что вылет и прибытие рейсов пока не осуществляется, говорится в сообщении. При этом о времени возобновления полетов информации нет. "Как сообщила датская полиция, аэропорт Биллунн в центральной Дании был эвакуирован после сообщения о бомбе в субботу утром (по местному времени - ред.), был задержан мужчина", - передает агентство. Согласно сайту воздушной гавани, в частности, отменены рейсы в Амстердам, Франкфурт, Барселону. По данным агентства, полиция выясняет, есть ли связь этой угрозы и подрывом банкомата в Биллунне утром в субботу.

https://ria.ru/20240329/frantsiya-1936751210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, южная дания, дания, амстердам