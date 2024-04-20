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В Дании из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт - РИА Новости, 20.04.2024
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17:02 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/aeroport-1941249542.html
В Дании из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт
В Дании из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт - РИА Новости, 20.04.2024
В Дании из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт
Датский аэропорт Биллунн в регионе Южная Дания, рядом с которым расположен парк развлечений "Леголенд", был эвакуирован из-за угрозы взрыва, задержан мужчина,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T17:02
2024-04-20T17:02
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Датский аэропорт Биллунн в регионе Южная Дания, рядом с которым расположен парк развлечений "Леголенд", был эвакуирован из-за угрозы взрыва, задержан мужчина, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. Полиция добавила, что вылет и прибытие рейсов пока не осуществляется, говорится в сообщении. При этом о времени возобновления полетов информации нет. "Как сообщила датская полиция, аэропорт Биллунн в центральной Дании был эвакуирован после сообщения о бомбе в субботу утром (по местному времени - ред.), был задержан мужчина", - передает агентство. Согласно сайту воздушной гавани, в частности, отменены рейсы в Амстердам, Франкфурт, Барселону. По данным агентства, полиция выясняет, есть ли связь этой угрозы и подрывом банкомата в Биллунне утром в субботу.
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в мире, южная дания, дания, амстердам
В мире, Южная Дания, Дания, Амстердам
В Дании из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт

AFP: в Дании после эвакуации аэропорта из-за угрозы взрыва задержали мужчину

© AP Photo / Polfoto/Mogens FlindtПолицейские в Дании
Полицейские в Дании - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Polfoto/Mogens Flindt
Полицейские в Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Датский аэропорт Биллунн в регионе Южная Дания, рядом с которым расположен парк развлечений "Леголенд", был эвакуирован из-за угрозы взрыва, задержан мужчина, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
Полиция добавила, что вылет и прибытие рейсов пока не осуществляется, говорится в сообщении. При этом о времени возобновления полетов информации нет.
«
"Как сообщила датская полиция, аэропорт Биллунн в центральной Дании был эвакуирован после сообщения о бомбе в субботу утром (по местному времени - ред.), был задержан мужчина", - передает агентство.
Согласно сайту воздушной гавани, в частности, отменены рейсы в Амстердам, Франкфурт, Барселону.
По данным агентства, полиция выясняет, есть ли связь этой угрозы и подрывом банкомата в Биллунне утром в субботу.
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
На севере Франции эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва
29 марта, 21:10
 
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