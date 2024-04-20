https://ria.ru/20240420/aeroport-1941249542.html
В Дании из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт
В Дании из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт - РИА Новости, 20.04.2024
В Дании из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт
Датский аэропорт Биллунн в регионе Южная Дания, рядом с которым расположен парк развлечений "Леголенд", был эвакуирован из-за угрозы взрыва, задержан мужчина,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T17:02
2024-04-20T17:02
2024-04-20T17:02
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Датский аэропорт Биллунн в регионе Южная Дания, рядом с которым расположен парк развлечений "Леголенд", был эвакуирован из-за угрозы взрыва, задержан мужчина, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. Полиция добавила, что вылет и прибытие рейсов пока не осуществляется, говорится в сообщении. При этом о времени возобновления полетов информации нет. "Как сообщила датская полиция, аэропорт Биллунн в центральной Дании был эвакуирован после сообщения о бомбе в субботу утром (по местному времени - ред.), был задержан мужчина", - передает агентство. Согласно сайту воздушной гавани, в частности, отменены рейсы в Амстердам, Франкфурт, Барселону. По данным агентства, полиция выясняет, есть ли связь этой угрозы и подрывом банкомата в Биллунне утром в субботу.
https://ria.ru/20240329/frantsiya-1936751210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная дания, дания, амстердам
В мире, Южная Дания, Дания, Амстердам
В Дании из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт
AFP: в Дании после эвакуации аэропорта из-за угрозы взрыва задержали мужчину