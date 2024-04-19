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Цена на золото превысила 2,4 тысячи долларов - РИА Новости, 19.04.2024
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11:15 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/zoloto-1940992633.html
Цена на золото превысила 2,4 тысячи долларов
Цена на золото превысила 2,4 тысячи долларов - РИА Новости, 19.04.2024
Цена на золото превысила 2,4 тысячи долларов
Золото дешевеет в пятницу утром, преодолев отметку в 2,4 тысячи долларов за тройскую унцию, на котировки драгоценного металла могут влиять ожидания инвесторов... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:15
2024-04-19T11:15
экономика
сша
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
cme group
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Золото дешевеет в пятницу утром, преодолев отметку в 2,4 тысячи долларов за тройскую унцию, на котировки драгоценного металла могут влиять ожидания инвесторов по поводу монетарной политики в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.56 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,25 доллара, или на 0,14%, до 2 401,36 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,33%, до 28,447 доллара за унцию. Многие аналитики уделяют особое внимание прогнозам монетарной политики в США, поскольку они ожидают ее значительного влияния на мировые финансовые рынки, включая торговлю фьючерсами на золото. Именно сомнениями в скором снижении ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) был обусловлен отход котировок золота от рекордных значений, достигнутых днями ранее. Инвесторы обратили внимание на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду. Согласно данным CME Group, после его слов большинство аналитиков уже не прогнозирует снижение учётной ставки летом. Начавшееся же ещё накануне удорожание золота пока можно расценивать лишь как коррекцию. Кроме того, в четверг были опубликованы данные о числе заявок по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 апреля, которое составило 212 тысяч. Аналитики ожидали рост до 215 тысяч.
https://ria.ru/20231204/zoloto-1913576081.html
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экономика, сша, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, cme group, обострение ситуации между ираном и израилем
Экономика, США, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, CME Group, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Цена на золото превысила 2,4 тысячи долларов

Цена на золото растет, снова преодолев отметку в $2,4 тысячи за тройскую унцию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВзвешивание слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Взвешивание слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Взвешивание слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Золото дешевеет в пятницу утром, преодолев отметку в 2,4 тысячи долларов за тройскую унцию, на котировки драгоценного металла могут влиять ожидания инвесторов по поводу монетарной политики в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.56 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,25 доллара, или на 0,14%, до 2 401,36 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,33%, до 28,447 доллара за унцию.
Форма с сырьем для производства золотых слитков - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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4 декабря 2023, 11:21
Многие аналитики уделяют особое внимание прогнозам монетарной политики в США, поскольку они ожидают ее значительного влияния на мировые финансовые рынки, включая торговлю фьючерсами на золото. Именно сомнениями в скором снижении ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) был обусловлен отход котировок золота от рекордных значений, достигнутых днями ранее.
Инвесторы обратили внимание на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду. Согласно данным CME Group, после его слов большинство аналитиков уже не прогнозирует снижение учётной ставки летом.
Начавшееся же ещё накануне удорожание золота пока можно расценивать лишь как коррекцию.
Кроме того, в четверг были опубликованы данные о числе заявок по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 апреля, которое составило 212 тысяч. Аналитики ожидали рост до 215 тысяч.
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ЭкономикаСШАДжером ПауэллФедеральная резервная система СШАCME GroupОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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