https://ria.ru/20240419/zoloto-1940992633.html

Цена на золото превысила 2,4 тысячи долларов

Цена на золото превысила 2,4 тысячи долларов - РИА Новости, 19.04.2024

Цена на золото превысила 2,4 тысячи долларов

Золото дешевеет в пятницу утром, преодолев отметку в 2,4 тысячи долларов за тройскую унцию, на котировки драгоценного металла могут влиять ожидания инвесторов... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:15

2024-04-19T11:15

2024-04-19T11:15

экономика

сша

джером пауэлл

федеральная резервная система сша

cme group

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Золото дешевеет в пятницу утром, преодолев отметку в 2,4 тысячи долларов за тройскую унцию, на котировки драгоценного металла могут влиять ожидания инвесторов по поводу монетарной политики в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.56 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,25 доллара, или на 0,14%, до 2 401,36 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,33%, до 28,447 доллара за унцию. Многие аналитики уделяют особое внимание прогнозам монетарной политики в США, поскольку они ожидают ее значительного влияния на мировые финансовые рынки, включая торговлю фьючерсами на золото. Именно сомнениями в скором снижении ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) был обусловлен отход котировок золота от рекордных значений, достигнутых днями ранее. Инвесторы обратили внимание на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду. Согласно данным CME Group, после его слов большинство аналитиков уже не прогнозирует снижение учётной ставки летом. Начавшееся же ещё накануне удорожание золота пока можно расценивать лишь как коррекцию. Кроме того, в четверг были опубликованы данные о числе заявок по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 апреля, которое составило 212 тысяч. Аналитики ожидали рост до 215 тысяч.

https://ria.ru/20231204/zoloto-1913576081.html

https://ria.ru/20231130/dollar-1912805350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, cme group, обострение ситуации между ираном и израилем