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В Ишиме приют для животных принял 65 собак и кошек из зон подтопления - РИА Новости, 19.04.2024
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17:15 19.04.2024 (обновлено: 17:20 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/zhivotnye-1941102670.html
В Ишиме приют для животных принял 65 собак и кошек из зон подтопления
В Ишиме приют для животных принял 65 собак и кошек из зон подтопления - РИА Новости, 19.04.2024
В Ишиме приют для животных принял 65 собак и кошек из зон подтопления
Муниципальный приют для безнадзорных животных в городе Ишиме Тюменской области принял на время паводка от горожан 65 собак и кошек, сообщает администрация... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T17:15
2024-04-19T17:20
общество
ишим (река)
тюменская область
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Муниципальный приют для безнадзорных животных в городе Ишиме Тюменской области принял на время паводка от горожан 65 собак и кошек, сообщает администрация города. "Жители Ишима, чьи домовладения попадают в зону подтопления, уже поместили на передержку 42 собаки и 23 кошки. Домашних животных принимаем на временное содержание на период паводка. В муниципальном приюте хорошие условия: есть клетки для кошек, будки, вольеры для собак. Если владельцы животных сами не могут привезти своих питомцев, то мы помогаем с транспортировкой", – сообщил директор городского управления ЖКХ Ишима Максим Гасло. По словам Гасло, заявки от горожан продолжают поступать, корма для животных достаточно, к тому же хозяева сами еще обеспечивают запас кормов, помогают волонтеры. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
https://ria.ru/20240417/pavodok-1940566845.html
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ишим (река)
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общество, ишим (река), тюменская область, тобол (река), наводнения в россии — 2024
Общество, Ишим (река), Тюменская область, Тобол (река), Наводнения в России — 2024
В Ишиме приют для животных принял 65 собак и кошек из зон подтопления

Приют для животных в Ишиме принял 65 собак и кошек на время паводка

© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramМуниципальный приют для безнадзорных животных города Ишима
Муниципальный приют для безнадзорных животных города Ишима - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
Муниципальный приют для безнадзорных животных города Ишима
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Муниципальный приют для безнадзорных животных в городе Ишиме Тюменской области принял на время паводка от горожан 65 собак и кошек, сообщает администрация города.
"Жители Ишима, чьи домовладения попадают в зону подтопления, уже поместили на передержку 42 собаки и 23 кошки. Домашних животных принимаем на временное содержание на период паводка. В муниципальном приюте хорошие условия: есть клетки для кошек, будки, вольеры для собак. Если владельцы животных сами не могут привезти своих питомцев, то мы помогаем с транспортировкой", – сообщил директор городского управления ЖКХ Ишима Максим Гасло.
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По словам Гасло, заявки от горожан продолжают поступать, корма для животных достаточно, к тому же хозяева сами еще обеспечивают запас кормов, помогают волонтеры.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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ОбществоИшим (река)Тюменская областьТобол (река)Наводнения в России — 2024
 
 
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