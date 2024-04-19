В Ишиме приют для животных принял 65 собак и кошек из зон подтопления
Приют для животных в Ишиме принял 65 собак и кошек на время паводка
© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramМуниципальный приют для безнадзорных животных города Ишима
Муниципальный приют для безнадзорных животных города Ишима
ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Муниципальный приют для безнадзорных животных в городе Ишиме Тюменской области принял на время паводка от горожан 65 собак и кошек, сообщает администрация города.
"Жители Ишима, чьи домовладения попадают в зону подтопления, уже поместили на передержку 42 собаки и 23 кошки. Домашних животных принимаем на временное содержание на период паводка. В муниципальном приюте хорошие условия: есть клетки для кошек, будки, вольеры для собак. Если владельцы животных сами не могут привезти своих питомцев, то мы помогаем с транспортировкой", – сообщил директор городского управления ЖКХ Ишима Максим Гасло.
По словам Гасло, заявки от горожан продолжают поступать, корма для животных достаточно, к тому же хозяева сами еще обеспечивают запас кормов, помогают волонтеры.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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