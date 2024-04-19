https://ria.ru/20240419/zhivotnye-1941102670.html

В Ишиме приют для животных принял 65 собак и кошек из зон подтопления

В Ишиме приют для животных принял 65 собак и кошек из зон подтопления - РИА Новости, 19.04.2024

В Ишиме приют для животных принял 65 собак и кошек из зон подтопления

Муниципальный приют для безнадзорных животных в городе Ишиме Тюменской области принял на время паводка от горожан 65 собак и кошек, сообщает администрация... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:15

2024-04-19T17:15

2024-04-19T17:20

общество

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941103078_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d8cec44f9241bc30a8ac83ab06d38333.jpg

ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Муниципальный приют для безнадзорных животных в городе Ишиме Тюменской области принял на время паводка от горожан 65 собак и кошек, сообщает администрация города. "Жители Ишима, чьи домовладения попадают в зону подтопления, уже поместили на передержку 42 собаки и 23 кошки. Домашних животных принимаем на временное содержание на период паводка. В муниципальном приюте хорошие условия: есть клетки для кошек, будки, вольеры для собак. Если владельцы животных сами не могут привезти своих питомцев, то мы помогаем с транспортировкой", – сообщил директор городского управления ЖКХ Ишима Максим Гасло. По словам Гасло, заявки от горожан продолжают поступать, корма для животных достаточно, к тому же хозяева сами еще обеспечивают запас кормов, помогают волонтеры. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240417/pavodok-1940566845.html

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, ишим (река), тюменская область, тобол (река), наводнения в россии — 2024