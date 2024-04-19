https://ria.ru/20240419/zavod-1941149001.html

Главе Минсельхоза РФ показали завод сухих кормов в Мордовии

Главе Минсельхоза РФ показали завод сухих кормов в Мордовии - РИА Новости, 19.04.2024

Главе Минсельхоза РФ показали завод сухих кормов в Мордовии

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Мордовию осмотрел высокотехнологичный завод по выпуску сухих кормов "Добрый хозяин" и... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T20:54

2024-04-19T20:54

2024-04-19T20:54

республика мордовия

дмитрий патрушев

артем здунов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

чамзинский район

технологии

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Мордовию осмотрел высокотехнологичный завод по выпуску сухих кормов "Добрый хозяин" и цех по заготовке семян, сообщает пресс-служба главы республики. Группа компаний "Талина" реализовала свой первый проект по изготовлению кормов для домашних животных в 2018 году, начав с влажных рационов для кошек. Строительство новой производственной площадки по изготовлению сухих рационов для домашних питомцев началось в декабре 2022 года. Его площадь составляет 13 тысяч квадратных метров. Вложения в инвестпроект, направленный на импортозамещение и развитие производства российских кормов, составили более 2 миллиардов рублей. "Технический запуск завода состоялся на стенде Мордовии на ВДНХ в феврале текущего года. Первые партии готовых рационов выпущены в 1 квартале 2024 года. После выхода производства на полную мощность здесь ежегодно будут выпускать 50 тысяч тонн сухих кормов. Предприятие оснащено ультрасовременным оборудованием, автоматизированная система управления непрерывно контролирует состояние оборудования. Используемая технология позволяет максимально сохранить в готовых рационах все полезные вещества, витамины и аминокислоты", - говорится в сообщении. В республике решается и задача подготовки кадров и привлечения в отрасль молодежи. С этой целью начал работу учебный центр, на базе которого реализуется проект "Кадры будущего". Сейчас в нем обучаются студенты аграрного техникума – проходят производственную практику с последующим трудоустройством. Министр сельского хозяйства РФ вместе с главой Мордовии Артемом Здуновым также оценили подготовку и ход посевной группы компаний "Хорошее дело" в Чамзинском районе республики. На предприятиях действует полный цикл производства – от подготовки семенного материала, выращивания сельскохозяйственных культур, животных и птицы до производства молочной и мясной продукции и собственной дистрибуции. На базе предприятия "Магма ХД" в 2022 году был запущен новый завод по выпуску семенного материала. Процесс полностью автоматизирован, за час после многоступенчатой очистки, калибровки по размеру и весу, протравливания и фасовки здесь подготавливают 12 тонн посевного материала. "С запуском цеха, инвестиции в который составили более 175 миллионов рублей, предприятие на 100% подготавливает семенной фонд собственными силами. Всхожесть семян составляет 99%. В течение суток на заводе удается пересортировать около 150 тонн семян. Они сразу идут на поля, яровые остаются в зернохранилищах", - отмечается в сообщении. Делегация во главе с руководителем Минсельхоза страны побывала и на одном из полей компании "Магма ХД". Весенне-полевые работы на участках агрогруппы начались 11 апреля, сейчас ведется сев гороха и яровой пшеницы, продолжается внесение минеральных удобрений. Ежедневно на полях трудятся сотни человек, задействовано около 100 единиц сельскохозяйственной техники. Современные технологии повышают эффективность работы и способствуют снижению себестоимости. Здесь активно применяется система мониторинга транспорта, что позволяет оперативно собирать информацию о передвижении машин и объеме выполненных работ.

https://ria.ru/20240209/korm-1926510546.html

https://ria.ru/20231124/mordoviya-1911728443.html

россия

чамзинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий патрушев, артем здунов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, чамзинский район, технологии, республика мордовия