Рейтинг@Mail.ru
Главе Минсельхоза РФ показали завод сухих кормов в Мордовии - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
20:54 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/zavod-1941149001.html
Главе Минсельхоза РФ показали завод сухих кормов в Мордовии
Главе Минсельхоза РФ показали завод сухих кормов в Мордовии - РИА Новости, 19.04.2024
Главе Минсельхоза РФ показали завод сухих кормов в Мордовии
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Мордовию осмотрел высокотехнологичный завод по выпуску сухих кормов "Добрый хозяин" и... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T20:54
2024-04-19T20:54
республика мордовия
дмитрий патрушев
артем здунов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
чамзинский район
технологии
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941147845_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_8013357541d1fe1156a38e60b3314889.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Мордовию осмотрел высокотехнологичный завод по выпуску сухих кормов "Добрый хозяин" и цех по заготовке семян, сообщает пресс-служба главы республики. Группа компаний "Талина" реализовала свой первый проект по изготовлению кормов для домашних животных в 2018 году, начав с влажных рационов для кошек. Строительство новой производственной площадки по изготовлению сухих рационов для домашних питомцев началось в декабре 2022 года. Его площадь составляет 13 тысяч квадратных метров. Вложения в инвестпроект, направленный на импортозамещение и развитие производства российских кормов, составили более 2 миллиардов рублей. "Технический запуск завода состоялся на стенде Мордовии на ВДНХ в феврале текущего года. Первые партии готовых рационов выпущены в 1 квартале 2024 года. После выхода производства на полную мощность здесь ежегодно будут выпускать 50 тысяч тонн сухих кормов. Предприятие оснащено ультрасовременным оборудованием, автоматизированная система управления непрерывно контролирует состояние оборудования. Используемая технология позволяет максимально сохранить в готовых рационах все полезные вещества, витамины и аминокислоты", - говорится в сообщении. В республике решается и задача подготовки кадров и привлечения в отрасль молодежи. С этой целью начал работу учебный центр, на базе которого реализуется проект "Кадры будущего". Сейчас в нем обучаются студенты аграрного техникума – проходят производственную практику с последующим трудоустройством. Министр сельского хозяйства РФ вместе с главой Мордовии Артемом Здуновым также оценили подготовку и ход посевной группы компаний "Хорошее дело" в Чамзинском районе республики. На предприятиях действует полный цикл производства – от подготовки семенного материала, выращивания сельскохозяйственных культур, животных и птицы до производства молочной и мясной продукции и собственной дистрибуции. На базе предприятия "Магма ХД" в 2022 году был запущен новый завод по выпуску семенного материала. Процесс полностью автоматизирован, за час после многоступенчатой очистки, калибровки по размеру и весу, протравливания и фасовки здесь подготавливают 12 тонн посевного материала. "С запуском цеха, инвестиции в который составили более 175 миллионов рублей, предприятие на 100% подготавливает семенной фонд собственными силами. Всхожесть семян составляет 99%. В течение суток на заводе удается пересортировать около 150 тонн семян. Они сразу идут на поля, яровые остаются в зернохранилищах", - отмечается в сообщении. Делегация во главе с руководителем Минсельхоза страны побывала и на одном из полей компании "Магма ХД". Весенне-полевые работы на участках агрогруппы начались 11 апреля, сейчас ведется сев гороха и яровой пшеницы, продолжается внесение минеральных удобрений. Ежедневно на полях трудятся сотни человек, задействовано около 100 единиц сельскохозяйственной техники. Современные технологии повышают эффективность работы и способствуют снижению себестоимости. Здесь активно применяется система мониторинга транспорта, что позволяет оперативно собирать информацию о передвижении машин и объеме выполненных работ.
https://ria.ru/20240209/korm-1926510546.html
https://ria.ru/20231124/mordoviya-1911728443.html
россия
чамзинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941147845_36:0:744:531_1920x0_80_0_0_a6e855a2c3238dad7a5c860dd4f4044d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий патрушев, артем здунов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, чамзинский район, технологии, республика мордовия
Республика Мордовия, Дмитрий Патрушев, Артем Здунов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия, Чамзинский район, Технологии, Республика Мордовия

Главе Минсельхоза РФ показали завод сухих кормов в Мордовии

© официальный портал правительства Республики МордовияГубернатор Республики Мордовия Артем Здунов и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе его рабочей поездки по региону
Губернатор Республики Мордовия Артем Здунов и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе его рабочей поездки по региону
© официальный портал правительства Республики Мордовия
Губернатор Республики Мордовия Артем Здунов и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе его рабочей поездки по региону
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Мордовию осмотрел высокотехнологичный завод по выпуску сухих кормов "Добрый хозяин" и цех по заготовке семян, сообщает пресс-служба главы республики.
Группа компаний "Талина" реализовала свой первый проект по изготовлению кормов для домашних животных в 2018 году, начав с влажных рационов для кошек. Строительство новой производственной площадки по изготовлению сухих рационов для домашних питомцев началось в декабре 2022 года. Его площадь составляет 13 тысяч квадратных метров. Вложения в инвестпроект, направленный на импортозамещение и развитие производства российских кормов, составили более 2 миллиардов рублей.
«
"Технический запуск завода состоялся на стенде Мордовии на ВДНХ в феврале текущего года. Первые партии готовых рационов выпущены в 1 квартале 2024 года. После выхода производства на полную мощность здесь ежегодно будут выпускать 50 тысяч тонн сухих кормов. Предприятие оснащено ультрасовременным оборудованием, автоматизированная система управления непрерывно контролирует состояние оборудования. Используемая технология позволяет максимально сохранить в готовых рационах все полезные вещества, витамины и аминокислоты", - говорится в сообщении.
В республике решается и задача подготовки кадров и привлечения в отрасль молодежи. С этой целью начал работу учебный центр, на базе которого реализуется проект "Кадры будущего". Сейчас в нем обучаются студенты аграрного техникума – проходят производственную практику с последующим трудоустройством.
Корм для домашних животных
В Мордовии запустили завод по производству кормов для животных
9 февраля, 22:01
Министр сельского хозяйства РФ вместе с главой Мордовии Артемом Здуновым также оценили подготовку и ход посевной группы компаний "Хорошее дело" в Чамзинском районе республики. На предприятиях действует полный цикл производства – от подготовки семенного материала, выращивания сельскохозяйственных культур, животных и птицы до производства молочной и мясной продукции и собственной дистрибуции.
На базе предприятия "Магма ХД" в 2022 году был запущен новый завод по выпуску семенного материала. Процесс полностью автоматизирован, за час после многоступенчатой очистки, калибровки по размеру и весу, протравливания и фасовки здесь подготавливают 12 тонн посевного материала.
"С запуском цеха, инвестиции в который составили более 175 миллионов рублей, предприятие на 100% подготавливает семенной фонд собственными силами. Всхожесть семян составляет 99%. В течение суток на заводе удается пересортировать около 150 тонн семян. Они сразу идут на поля, яровые остаются в зернохранилищах", - отмечается в сообщении.
Делегация во главе с руководителем Минсельхоза страны побывала и на одном из полей компании "Магма ХД". Весенне-полевые работы на участках агрогруппы начались 11 апреля, сейчас ведется сев гороха и яровой пшеницы, продолжается внесение минеральных удобрений. Ежедневно на полях трудятся сотни человек, задействовано около 100 единиц сельскохозяйственной техники. Современные технологии повышают эффективность работы и способствуют снижению себестоимости. Здесь активно применяется система мониторинга транспорта, что позволяет оперативно собирать информацию о передвижении машин и объеме выполненных работ.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
В Мордовии собрали более двух миллионов тонн зерна, заявил Здунов
24 ноября 2023, 19:43
 
Республика МордовияДмитрий ПатрушевАртем ЗдуновМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссияЧамзинский районТехнологииРеспублика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала