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Выстраивать торговые отношения с Западом бесперспективно, заявил МИД России - РИА Новости, 19.04.2024
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16:32 19.04.2024 (обновлено: 16:41 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/zapad-1941091845.html
Выстраивать торговые отношения с Западом бесперспективно, заявил МИД России
Выстраивать торговые отношения с Западом бесперспективно, заявил МИД России - РИА Новости, 19.04.2024
Выстраивать торговые отношения с Западом бесперспективно, заявил МИД России
Запад показал свою ненадежность и политическую ангажированность, выстраивать устойчивые торгово-финансовые отношения с ним бесперспективно, заявила официальный... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:32
2024-04-19T16:41
россия
мария захарова
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запад показал свою ненадежность и политическую ангажированность, выстраивать устойчивые торгово-финансовые отношения с ним бесперспективно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Выстраивание устойчивого торгово-финансового взаимодействия с западниками, доказавшими свою ненадежность, политическую ангажированность и приверженность "двойным" стандартам, бесперспективно", - заявила Захарова, комментируя сообщения о возможной экспроприации Западом суверенных российских активов. Дипломат отметила, что Москва давно убедилась в том, что "Запад, утративший способность к разработке даже "псевдоправовых" оснований для своих хищнических действий, никогда не собирался соблюдать международное право и нормы собственного законодательства". "США и их сателлиты, фактически находясь в предбанкротном состоянии и обеспечивая функционирование собственных экономик за счет наращивания долгов и присвоения чужих материальных ресурсов, пытаются диктовать условия странам мирового большинства. Любая страна, в той или иной степени зависимая от западных рынков, технологий и финансовой помощи, а также имеющая резервы в западных юрисдикциях, сталкивается с риском их полной потери, если англосаксам потребуется реализовать очередной внешнеполитический "проект" или просто "залатать дыры" в хронически дефицитных бюджетах", - добавила она.
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россия, мария захарова, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Россия, Мария Захарова, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
Выстраивать торговые отношения с Западом бесперспективно, заявил МИД России

Захарова: Запад показал свою ненадежность и политическую ангажированность

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запад показал свою ненадежность и политическую ангажированность, выстраивать устойчивые торгово-финансовые отношения с ним бесперспективно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Выстраивание устойчивого торгово-финансового взаимодействия с западниками, доказавшими свою ненадежность, политическую ангажированность и приверженность "двойным" стандартам, бесперспективно", - заявила Захарова, комментируя сообщения о возможной экспроприации Западом суверенных российских активов.
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Дипломат отметила, что Москва давно убедилась в том, что "Запад, утративший способность к разработке даже "псевдоправовых" оснований для своих хищнических действий, никогда не собирался соблюдать международное право и нормы собственного законодательства".
"США и их сателлиты, фактически находясь в предбанкротном состоянии и обеспечивая функционирование собственных экономик за счет наращивания долгов и присвоения чужих материальных ресурсов, пытаются диктовать условия странам мирового большинства. Любая страна, в той или иной степени зависимая от западных рынков, технологий и финансовой помощи, а также имеющая резервы в западных юрисдикциях, сталкивается с риском их полной потери, если англосаксам потребуется реализовать очередной внешнеполитический "проект" или просто "залатать дыры" в хронически дефицитных бюджетах", - добавила она.
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