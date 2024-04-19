https://ria.ru/20240419/zapad-1941091845.html

Выстраивать торговые отношения с Западом бесперспективно, заявил МИД России

Выстраивать торговые отношения с Западом бесперспективно, заявил МИД России - РИА Новости, 19.04.2024

Выстраивать торговые отношения с Западом бесперспективно, заявил МИД России

Запад показал свою ненадежность и политическую ангажированность, выстраивать устойчивые торгово-финансовые отношения с ним бесперспективно, заявила официальный... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T16:32

2024-04-19T16:32

2024-04-19T16:41

россия

мария захарова

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запад показал свою ненадежность и политическую ангажированность, выстраивать устойчивые торгово-финансовые отношения с ним бесперспективно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Выстраивание устойчивого торгово-финансового взаимодействия с западниками, доказавшими свою ненадежность, политическую ангажированность и приверженность "двойным" стандартам, бесперспективно", - заявила Захарова, комментируя сообщения о возможной экспроприации Западом суверенных российских активов. Дипломат отметила, что Москва давно убедилась в том, что "Запад, утративший способность к разработке даже "псевдоправовых" оснований для своих хищнических действий, никогда не собирался соблюдать международное право и нормы собственного законодательства". "США и их сателлиты, фактически находясь в предбанкротном состоянии и обеспечивая функционирование собственных экономик за счет наращивания долгов и присвоения чужих материальных ресурсов, пытаются диктовать условия странам мирового большинства. Любая страна, в той или иной степени зависимая от западных рынков, технологий и финансовой помощи, а также имеющая резервы в западных юрисдикциях, сталкивается с риском их полной потери, если англосаксам потребуется реализовать очередной внешнеполитический "проект" или просто "залатать дыры" в хронически дефицитных бюджетах", - добавила она.

https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, мария захарова, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии