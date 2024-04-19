https://ria.ru/20240419/zapad-1941046690.html

Лавров пожелал прозрения странам, которые "окучивает" Запад

Лавров пожелал прозрения странам, которые "окучивает" Запад - РИА Новости, 19.04.2024

Лавров пожелал прозрения странам, которые "окучивает" Запад

Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал, чтобы у стран, которых "окучивает" Запад и пытается настроить против России, поскорее наступило прозрение. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:01

2024-04-19T14:01

2024-04-19T14:11

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сергей лавров

интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал, чтобы у стран, которых "окучивает" Запад и пытается настроить против России, поскорее наступило прозрение. "Всем госпожам Санду, всем тем, кто хочет Армению увести куда-то, надо напомнить о цитировавшихся сегодня заявлениях Борреля. О том, что, когда он заставлял жителей Европы продолжать эту войну, "мы воюем не за Украину, мы воюем против России, которая нам угрожает". А вслед за этим Зеленский сказал – "они воюют не за Украину, они воюют за свои интересы". Прозрение. Но пусть оно наступит пораньше у тех, кого сейчас тоже Запад окучивает", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20240412/sekret-1939455148.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, сергей лавров, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024