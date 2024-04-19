https://ria.ru/20240419/zapad-1941046690.html
Лавров пожелал прозрения странам, которые "окучивает" Запад
Лавров пожелал прозрения странам, которые "окучивает" Запад - РИА Новости, 19.04.2024
Лавров пожелал прозрения странам, которые "окучивает" Запад
Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал, чтобы у стран, которых "окучивает" Запад и пытается настроить против России, поскорее наступило прозрение. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:01
2024-04-19T14:01
2024-04-19T14:11
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сергей лавров
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал, чтобы у стран, которых "окучивает" Запад и пытается настроить против России, поскорее наступило прозрение. "Всем госпожам Санду, всем тем, кто хочет Армению увести куда-то, надо напомнить о цитировавшихся сегодня заявлениях Борреля. О том, что, когда он заставлял жителей Европы продолжать эту войну, "мы воюем не за Украину, мы воюем против России, которая нам угрожает". А вслед за этим Зеленский сказал – "они воюют не за Украину, они воюют за свои интересы". Прозрение. Но пусть оно наступит пораньше у тех, кого сейчас тоже Запад окучивает", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
В мире, Россия, Сергей Лавров, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Лавров пожелал прозрения странам, которые "окучивает" Запад
Лавров пожелал прозрения странам, которые Запад настраивает против России
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал, чтобы у стран, которых "окучивает" Запад и пытается настроить против России, поскорее наступило прозрение.
"Всем госпожам Санду, всем тем, кто хочет Армению увести куда-то, надо напомнить о цитировавшихся сегодня заявлениях Борреля. О том, что, когда он заставлял жителей Европы продолжать эту войну, "мы воюем не за Украину, мы воюем против России, которая нам угрожает". А вслед за этим Зеленский сказал – "они воюют не за Украину, они воюют за свои интересы". Прозрение. Но пусть оно наступит пораньше у тех, кого сейчас тоже Запад окучивает", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".