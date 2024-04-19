https://ria.ru/20240419/zaes-1941056333.html
G7 поддержала усилия МАГАТЭ по снижению рисков в ситуации с ЗАЭС
G7 поддержала усилия МАГАТЭ по снижению рисков в ситуации с ЗАЭС - РИА Новости, 19.04.2024
G7 поддержала усилия МАГАТЭ по снижению рисков в ситуации с ЗАЭС
Главы МИД "большой семерки" поддерживают усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по снижению рисков в ситуации с Запорожской АЭС (ЗАЭС), в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:33
2024-04-19T14:33
2024-04-19T14:33
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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Главы МИД "большой семерки" поддерживают усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по снижению рисков в ситуации с Запорожской АЭС (ЗАЭС), в том числе за счет постоянного присутствия там экспертов, говорится в заявлении G7. "Мы поддерживаем усилия Международного агентства по атомной энергии, направленные на снижение таких рисков, в том числе за счет постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ (на ЗАЭС) и их внимания к обеспечению ядерной защиты и безопасности на объекте", - говорится в тексте документа. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20231005/zaes-1900686083.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ, g7
В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, МАГАТЭ, G7
G7 поддержала усилия МАГАТЭ по снижению рисков в ситуации с ЗАЭС
Главы МИД G7 поддержали усилия МАГАТЭ по снижению рисков в ситуации с ЗАЭС