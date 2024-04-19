https://ria.ru/20240419/zaes-1941056333.html

G7 поддержала усилия МАГАТЭ по снижению рисков в ситуации с ЗАЭС

G7 поддержала усилия МАГАТЭ по снижению рисков в ситуации с ЗАЭС - РИА Новости, 19.04.2024

G7 поддержала усилия МАГАТЭ по снижению рисков в ситуации с ЗАЭС

Главы МИД "большой семерки" поддерживают усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по снижению рисков в ситуации с Запорожской АЭС (ЗАЭС), в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:33

2024-04-19T14:33

2024-04-19T14:33

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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Главы МИД "большой семерки" поддерживают усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по снижению рисков в ситуации с Запорожской АЭС (ЗАЭС), в том числе за счет постоянного присутствия там экспертов, говорится в заявлении G7. "Мы поддерживаем усилия Международного агентства по атомной энергии, направленные на снижение таких рисков, в том числе за счет постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ (на ЗАЭС) и их внимания к обеспечению ядерной защиты и безопасности на объекте", - говорится в тексте документа. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20231005/zaes-1900686083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ, g7