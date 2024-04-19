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G7 поддержала усилия МАГАТЭ по снижению рисков в ситуации с ЗАЭС - РИА Новости, 19.04.2024
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14:33 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/zaes-1941056333.html
G7 поддержала усилия МАГАТЭ по снижению рисков в ситуации с ЗАЭС
G7 поддержала усилия МАГАТЭ по снижению рисков в ситуации с ЗАЭС - РИА Новости, 19.04.2024
G7 поддержала усилия МАГАТЭ по снижению рисков в ситуации с ЗАЭС
Главы МИД "большой семерки" поддерживают усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по снижению рисков в ситуации с Запорожской АЭС (ЗАЭС), в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:33
2024-04-19T14:33
в мире
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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Главы МИД "большой семерки" поддерживают усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по снижению рисков в ситуации с Запорожской АЭС (ЗАЭС), в том числе за счет постоянного присутствия там экспертов, говорится в заявлении G7. "Мы поддерживаем усилия Международного агентства по атомной энергии, направленные на снижение таких рисков, в том числе за счет постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ (на ЗАЭС) и их внимания к обеспечению ядерной защиты и безопасности на объекте", - говорится в тексте документа. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20231005/zaes-1900686083.html
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в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ, g7
В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, МАГАТЭ, G7
G7 поддержала усилия МАГАТЭ по снижению рисков в ситуации с ЗАЭС

Главы МИД G7 поддержали усилия МАГАТЭ по снижению рисков в ситуации с ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Главы МИД "большой семерки" поддерживают усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по снижению рисков в ситуации с Запорожской АЭС (ЗАЭС), в том числе за счет постоянного присутствия там экспертов, говорится в заявлении G7.
"Мы поддерживаем усилия Международного агентства по атомной энергии, направленные на снижение таких рисков, в том числе за счет постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ (на ЗАЭС) и их внимания к обеспечению ядерной защиты и безопасности на объекте", - говорится в тексте документа.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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В миреДнепр (город)ЭнергодарЕвропаМАГАТЭG7
 
 
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