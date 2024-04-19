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На ЗАЭС назвали условие для безопасности станции - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:46 19.04.2024 (обновлено: 10:19 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/zaes-1940968898.html
На ЗАЭС назвали условие для безопасности станции
На ЗАЭС назвали условие для безопасности станции - РИА Новости, 19.04.2024
На ЗАЭС назвали условие для безопасности станции
Прекращение военных действий в районе Запорожской АЭС и отведение украинских войск вглубь Украины является главным условием для безопасности атомной станции,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:46
2024-04-19T10:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепр (город)
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Прекращение военных действий в районе Запорожской АЭС и отведение украинских войск вглубь Украины является главным условием для безопасности атомной станции, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Главное условие безопасности для Запорожской АЭС – это прекращение военных действий в районе атомной станции. Атомная станция находится достаточно близко от линии фронта и украинским войскам очень легко до нее достать с точки зрения огневого воздействия", - сказала Яшина. По ее словам, самое важное, чтобы военные действия были прекращены, а украинские войска отведены вглубь Украины. Атаки украинских дронов на ЗАЭС возобновились с начала апреля. За это время нанесены удары в районе грузового порта и азотно-кислородной станции №2, куполу шестого энергоблока, столовой, корпусу уникального учебно-тренажерного центра, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Критических повреждений нет, угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано. При этом 18 апреля ВСУ повторно атаковали учебно-тренажерный центр, дрон нейтрализовали над крышей, пострадавших и разрушений нет. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240416/zaes-1940455361.html
https://ria.ru/20240419/yashina-1940940929.html
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в мире, украина, днепр (город), энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепр (город), Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
На ЗАЭС назвали условие для безопасности станции

ЗАЭС: отведение украинских войск является главным условием безопасности станции

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Прекращение военных действий в районе Запорожской АЭС и отведение украинских войск вглубь Украины является главным условием для безопасности атомной станции, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Главное условие безопасности для Запорожской АЭС – это прекращение военных действий в районе атомной станции. Атомная станция находится достаточно близко от линии фронта и украинским войскам очень легко до нее достать с точки зрения огневого воздействия", - сказала Яшина.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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По ее словам, самое важное, чтобы военные действия были прекращены, а украинские войска отведены вглубь Украины.
Атаки украинских дронов на ЗАЭС возобновились с начала апреля. За это время нанесены удары в районе грузового порта и азотно-кислородной станции №2, куполу шестого энергоблока, столовой, корпусу уникального учебно-тренажерного центра, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Критических повреждений нет, угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано. При этом 18 апреля ВСУ повторно атаковали учебно-тренажерный центр, дрон нейтрализовали над крышей, пострадавших и разрушений нет.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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05:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепр (город)ЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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