https://ria.ru/20240419/zaes-1940968898.html

На ЗАЭС назвали условие для безопасности станции

На ЗАЭС назвали условие для безопасности станции - РИА Новости, 19.04.2024

На ЗАЭС назвали условие для безопасности станции

Прекращение военных действий в районе Запорожской АЭС и отведение украинских войск вглубь Украины является главным условием для безопасности атомной станции,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:46

2024-04-19T09:46

2024-04-19T10:19

специальная военная операция на украине

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украина

днепр (город)

энергодар

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Прекращение военных действий в районе Запорожской АЭС и отведение украинских войск вглубь Украины является главным условием для безопасности атомной станции, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Главное условие безопасности для Запорожской АЭС – это прекращение военных действий в районе атомной станции. Атомная станция находится достаточно близко от линии фронта и украинским войскам очень легко до нее достать с точки зрения огневого воздействия", - сказала Яшина. По ее словам, самое важное, чтобы военные действия были прекращены, а украинские войска отведены вглубь Украины. Атаки украинских дронов на ЗАЭС возобновились с начала апреля. За это время нанесены удары в районе грузового порта и азотно-кислородной станции №2, куполу шестого энергоблока, столовой, корпусу уникального учебно-тренажерного центра, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Критических повреждений нет, угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано. При этом 18 апреля ВСУ повторно атаковали учебно-тренажерный центр, дрон нейтрализовали над крышей, пострадавших и разрушений нет. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240416/zaes-1940455361.html

https://ria.ru/20240419/yashina-1940940929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, днепр (город), энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины