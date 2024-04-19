https://ria.ru/20240419/yashina-1940940929.html
На Запорожской АЭС заявили об угрозе ядерной безопасности
На Запорожской АЭС заявили об угрозе ядерной безопасности - РИА Новости, 19.04.2024
На Запорожской АЭС заявили об угрозе ядерной безопасности
Атаки украинских беспилотников на Запорожскую АЭС создают угрозу ядерной безопасности, обстановка остается напряженной, сообщила РИА Новости директор по... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T05:32
2024-04-19T05:32
2024-04-19T06:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Атаки украинских беспилотников на Запорожскую АЭС создают угрозу ядерной безопасности, обстановка остается напряженной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Обстановка по-прежнему остается напряженной. У нас постоянно действует режим "активное небо". Ежедневно мы наблюдаем достаточно приличное количество дронов, что создает угрозу ядерной безопасности", - сказала Яшина. По ее словам, атаки на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ, в том числе, являются элементом психологического давления. Атаки украинских дронов на ЗАЭС возобновились с начала апреля. За это время нанесены удары в районе грузового порта и азотно-кислородной станции N 2, куполу шестого энергоблока, столовой, корпусу уникального учебно-тренажерного центра, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Критических повреждений нет, угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано. При этом 18 апреля ВСУ повторно атаковали учебно-тренажерный центр, дрон нейтрализовали над крышей, пострадавших и разрушений нет. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240418/atak-1940911896.html
https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html
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в мире, энергодар, европа, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Энергодар, Европа, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Запорожской АЭС заявили об угрозе ядерной безопасности
Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина заявила об угрозе безопасности из-за БПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Атаки украинских беспилотников на Запорожскую АЭС создают угрозу ядерной безопасности, обстановка остается напряженной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Обстановка по-прежнему остается напряженной. У нас постоянно действует режим "активное небо". Ежедневно мы наблюдаем достаточно приличное количество дронов, что создает угрозу ядерной безопасности", - сказала Яшина.
По ее словам, атаки на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ
, в том числе, являются элементом психологического давления.
Атаки украинских дронов на ЗАЭС возобновились с начала апреля. За это время нанесены удары в районе грузового порта и азотно-кислородной станции N 2, куполу шестого энергоблока, столовой, корпусу уникального учебно-тренажерного центра, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Критических повреждений нет, угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано. При этом 18 апреля ВСУ повторно атаковали учебно-тренажерный центр, дрон нейтрализовали над крышей, пострадавших и разрушений нет.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
- на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.