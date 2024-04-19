Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе и Сумах - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/vzryvy-1941165865.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе и Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе и Сумах - РИА Новости, 19.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе и Сумах
Взрывы прогремели в городах Конотоп и Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T23:02
2024-04-19T23:02
в мире
конотоп
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939173586_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_305eb8957dade357656f61262e59a583.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Конотоп и Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в Киеве и Киевской области, а также в 14 областях на севере, западе и в центре Украины была объявлена воздушная тревога. "В Конотопе Сумской области был слышен звук взрыва... в Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ресурса. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919291981.html
конотоп
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939173586_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc06dd6a1d8abdf5a8c5ffac7ddd59b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, конотоп, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Конотоп, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе и Сумах

"Общественное": в Конотопе и Сумах на севере Украины прогремели взрывы

© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Конотоп и Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Ранее в Киеве и Киевской области, а также в 14 областях на севере, западе и в центре Украины была объявлена воздушная тревога.
"В Конотопе Сумской области был слышен звук взрыва... в Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ресурса.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Киев - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
В Киевской области прогремели взрывы, пишут СМИ
31 декабря 2023, 21:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонотопУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала