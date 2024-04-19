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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе и Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе и Сумах - РИА Новости, 19.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе и Сумах

Взрывы прогремели в городах Конотоп и Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T23:02

2024-04-19T23:02

2024-04-19T23:02

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конотоп

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россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Конотоп и Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в Киеве и Киевской области, а также в 14 областях на севере, западе и в центре Украины была объявлена воздушная тревога. "В Конотопе Сумской области был слышен звук взрыва... в Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ресурса. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231231/ukraina-1919291981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, конотоп, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины