Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе и Сумах
"Общественное": в Конотопе и Сумах на севере Украины прогремели взрывы
© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Конотоп и Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Ранее в Киеве и Киевской области, а также в 14 областях на севере, западе и в центре Украины была объявлена воздушная тревога.
"В Конотопе Сумской области был слышен звук взрыва... в Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ресурса.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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31 декабря 2023, 21:01