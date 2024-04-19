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Пострадавшие от паводка в Тюменской области получат по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 19.04.2024
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
14:50 19.04.2024
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Пострадавшие от паводка в Тюменской области получат по 50 тысяч рублей
Пострадавшие от паводка в Тюменской области получат по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 19.04.2024
Пострадавшие от паводка в Тюменской области получат по 50 тысяч рублей
Жители Тюменской области, чьи дома оказались затопленными в результате паводка, получат по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды, заявил губернатор Александр... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:50
2024-04-19T14:50
тюменская область
тюменская область
александр моор
наводнения в россии — 2024
ишим (река)
паводки в россии
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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Жители Тюменской области, чьи дома оказались затопленными в результате паводка, получат по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды, заявил губернатор Александр Моор. "Сегодня у нас уже более 90 подтопленных домов. Людям трудно. Принял решение - выплатим семьям, чьи дома подтопило, 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Никаких бумаг собирать не надо. От вас нужно будет только заявление. Поручил социальным службам выплатить деньги максимально оперативно", - сообщил Моор а своем Telegram-канале. Глава региона пояснил, что вопрос о последующей поддержке власти рассмотрят после обследования жилых помещений комиссией. По данным информцентра правительства региона, на утро пятницы в области затоплено 93 домовладения в девяти населенных пунктах Казанского района. Эвакуированы 2198 человек, из них 243 — в пункты временного размещения. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024, ишим (река), паводки в россии
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Ишим (река), Паводки в России

Пострадавшие от паводка в Тюменской области получат по 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Жители Тюменской области, чьи дома оказались затопленными в результате паводка, получат по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды, заявил губернатор Александр Моор.
"Сегодня у нас уже более 90 подтопленных домов. Людям трудно. Принял решение - выплатим семьям, чьи дома подтопило, 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Никаких бумаг собирать не надо. От вас нужно будет только заявление. Поручил социальным службам выплатить деньги максимально оперативно", - сообщил Моор а своем Telegram-канале.
Глава региона пояснил, что вопрос о последующей поддержке власти рассмотрят после обследования жилых помещений комиссией.
По данным информцентра правительства региона, на утро пятницы в области затоплено 93 домовладения в девяти населенных пунктах Казанского района. Эвакуированы 2198 человек, из них 243 — в пункты временного размещения.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорНаводнения в России — 2024Ишим (река)Паводки в России
 
 
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