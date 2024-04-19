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Пострадавшие от паводка в Тюменской области получат по 50 тысяч рублей

Пострадавшие от паводка в Тюменской области получат по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 19.04.2024

Пострадавшие от паводка в Тюменской области получат по 50 тысяч рублей

Жители Тюменской области, чьи дома оказались затопленными в результате паводка, получат по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды, заявил губернатор Александр... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:50

2024-04-19T14:50

2024-04-19T14:50

тюменская область

тюменская область

александр моор

наводнения в россии — 2024

ишим (река)

паводки в россии

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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Жители Тюменской области, чьи дома оказались затопленными в результате паводка, получат по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды, заявил губернатор Александр Моор. "Сегодня у нас уже более 90 подтопленных домов. Людям трудно. Принял решение - выплатим семьям, чьи дома подтопило, 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Никаких бумаг собирать не надо. От вас нужно будет только заявление. Поручил социальным службам выплатить деньги максимально оперативно", - сообщил Моор а своем Telegram-канале. Глава региона пояснил, что вопрос о последующей поддержке власти рассмотрят после обследования жилых помещений комиссией. По данным информцентра правительства региона, на утро пятницы в области затоплено 93 домовладения в девяти населенных пунктах Казанского района. Эвакуированы 2198 человек, из них 243 — в пункты временного размещения. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240415/evakuatsiya-1940232944.html

тюменская область

ишим (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024, ишим (река), паводки в россии