https://ria.ru/20240419/vundervaffe-1941047618.html

Эксперт назвал дрон с большой дальностью украинским вундерваффе

Эксперт назвал дрон с большой дальностью украинским вундерваффе - РИА Новости, 19.04.2024

Эксперт назвал дрон с большой дальностью украинским вундерваффе

Украинские беспилотники с дальностью до 3 тысяч километров являются не более чем попыткой киевского режима поднять моральный дух населения, сообщив о создании... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:05

2024-04-19T14:05

2024-04-19T14:05

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинские беспилотники с дальностью до 3 тысяч километров являются не более чем попыткой киевского режима поднять моральный дух населения, сообщив о создании некоего чудо-оружия, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотников, главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов. Ранее британский журнал The Economist сообщил, что Украина разработала дрон дальностью до 3 тысяч километров, способный долетать до Сибири. По его данным, Киев вложил сотни миллионов долларов в разработку беспилотников, обнаруживающих и поражающих цели на дальних дистанциях. "Отдавая должное инженерной школе противника, в целом складывается ощущение, что украинская сторона этой новостью пытается создать впечатление создания некоего чудо-оружия, такого украинского wunderwaffе. Делаться это может с расчетом на внутреннюю аудиторию в духоподъемных целях или возможно с целью создания позитивного впечатления в глазах людей, профинансировавших эти разработки. Отдельно замечу, что реально прорывные в техническом плане вещи стараются не "светить" раньше времени", - сказал Федутинов. Он пояснил, что дальность полета в 3000 километров для беспилотного летательного аппарата не является недостижимой в принципе. Однако здесь необходимо понимать, что это будет за аппарат. "Дроны той размерности в несколько десятков килограммов, что до настоящего момента применяла Украина в своих ударах по объектам на российской территории, демонстрировали максимум возможного по дальности для своей категории. Аппараты более тяжелого класса, например, беспилотники линейки Bayraktar турецкого производства, имеющие максимальную продолжительность полета около суток, в принципе, при ряде допущений способны достичь такой дальности", – отметил эксперт. Кроме того, по его словам, можно также взять гражданский авиалайнер, имеющий дальность полета в несколько тысяч километров, и превратить его в беспилотник. Однако использование такого рода летательных аппаратов в режиме камикадзе с полетом "в один конец" выглядит нерационально дорогим для использующей его стороны, резюмировал Федутинов.

https://ria.ru/20240419/ukraina-1940936948.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934990447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, в мире