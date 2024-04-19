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Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина - РИА Новости, 19.04.2024
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10:42 19.04.2024
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Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина - РИА Новости, 19.04.2024
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
Одобряют работу президента России Владимира Путина 77,6% россиян, премьер-министра Михаила Мишустина – 54,1%, уровень положительной оценки работы правительства... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:42
2024-04-19T10:42
общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
вциом
единая россия
кпрф
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Одобряют работу президента России Владимира Путина 77,6% россиян, премьер-министра Михаила Мишустина – 54,1%, уровень положительной оценки работы правительства - 54%, сообщает ВЦИОМ. Согласно опросу ВЦИОМ, уровень одобрения россиянами деятельности президента РФ составил 77,6% против 77,8% неделей ранее. Работу Мишустина одобряют 54,1% (53,9% неделей ранее), а уровень одобрения деятельности правительства составил 54% (56,2% неделей ранее). На вопрос о доверии к президенту РФ положительно высказались 79% россиян, о доверии к Мишустину заявили 62,5% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМ. Уровень поддержки партии "Единая Россия" согласно опросу составляет 44,4%, КПРФ - 9%, ЛДПР - 8,5%, "Новые люди" - 8,3%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,9%. Опрос проводился с 8 по 14 апреля, в нем участвовало 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
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РИА Новости
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общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, вциом, единая россия, кпрф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, ВЦИОМ, Единая Россия, КПРФ
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

ВЦИОМ: 77,6 процентов россиян одобряют работу Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Одобряют работу президента России Владимира Путина 77,6% россиян, премьер-министра Михаила Мишустина – 54,1%, уровень положительной оценки работы правительства - 54%, сообщает ВЦИОМ.
Согласно опросу ВЦИОМ, уровень одобрения россиянами деятельности президента РФ составил 77,6% против 77,8% неделей ранее. Работу Мишустина одобряют 54,1% (53,9% неделей ранее), а уровень одобрения деятельности правительства составил 54% (56,2% неделей ранее).
На вопрос о доверии к президенту РФ положительно высказались 79% россиян, о доверии к Мишустину заявили 62,5% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМ.
Уровень поддержки партии "Единая Россия" согласно опросу составляет 44,4%, КПРФ - 9%, ЛДПР - 8,5%, "Новые люди" - 8,3%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,9%.
Опрос проводился с 8 по 14 апреля, в нем участвовало 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинВЦИОМЕдиная РоссияКПРФ
 
 
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