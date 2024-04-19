https://ria.ru/20240419/vremya_geroev-1941030805.html

Путин внимательно следит за программой "Время героев", заявили в Кремле

Путин внимательно следит за программой "Время героев", заявили в Кремле - РИА Новости, 19.04.2024

Путин внимательно следит за программой "Время героев", заявили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин внимательно отслеживает развитие кадровой программы "Время героев", механизм востребован и набирает обороты, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:08

2024-04-19T13:08

2024-04-19T13:40

специальная военная операция на украине

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внимательно отслеживает развитие кадровой программы "Время героев", механизм востребован и набирает обороты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Безусловно. Поскольку это инициатива Владимира Путина, конечно же, президент очень внимательно отслеживает то, как эта система развивается. Это только начальный период развития системы. Для того, чтобы появились назначенцы, их сначала нужно обучить. Кто-то получает доступ к курсам онлайн, кто-то поедет учиться очно. Это все еще только предстоит. Но весь механизм набирает обороты и достаточно быстро", - ответил Песков на вопрос, следит ли президент за развитием данной программы. В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Песков сообщал, что программа будет реализована на базе мастерской "Сенеж" со стороны высшей школы госуправления РАНХиГС для участников или ветеранов СВО. Регистрация участников отбора завершилась 8 апреля, всего было подано более 44 тысяч заявок.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы рф