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Путин внимательно следит за программой "Время героев", заявили в Кремле - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 19.04.2024 (обновлено: 13:40 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/vremya_geroev-1941030805.html
Путин внимательно следит за программой "Время героев", заявили в Кремле
Путин внимательно следит за программой "Время героев", заявили в Кремле - РИА Новости, 19.04.2024
Путин внимательно следит за программой "Время героев", заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин внимательно отслеживает развитие кадровой программы "Время героев", механизм востребован и набирает обороты, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:08
2024-04-19T13:40
специальная военная операция на украине
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внимательно отслеживает развитие кадровой программы "Время героев", механизм востребован и набирает обороты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Безусловно. Поскольку это инициатива Владимира Путина, конечно же, президент очень внимательно отслеживает то, как эта система развивается. Это только начальный период развития системы. Для того, чтобы появились назначенцы, их сначала нужно обучить. Кто-то получает доступ к курсам онлайн, кто-то поедет учиться очно. Это все еще только предстоит. Но весь механизм набирает обороты и достаточно быстро", - ответил Песков на вопрос, следит ли президент за развитием данной программы. В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Песков сообщал, что программа будет реализована на базе мастерской "Сенеж" со стороны высшей школы госуправления РАНХиГС для участников или ветеранов СВО. Регистрация участников отбора завершилась 8 апреля, всего было подано более 44 тысяч заявок.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ
Путин внимательно следит за программой "Время героев", заявили в Кремле

Песков: механизм "Времени героев" востребован и быстро набирает обороты

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внимательно отслеживает развитие кадровой программы "Время героев", механизм востребован и набирает обороты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Безусловно. Поскольку это инициатива Владимира Путина, конечно же, президент очень внимательно отслеживает то, как эта система развивается. Это только начальный период развития системы. Для того, чтобы появились назначенцы, их сначала нужно обучить. Кто-то получает доступ к курсам онлайн, кто-то поедет учиться очно. Это все еще только предстоит. Но весь механизм набирает обороты и достаточно быстро", - ответил Песков на вопрос, следит ли президент за развитием данной программы.
В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Песков сообщал, что программа будет реализована на базе мастерской "Сенеж" со стороны высшей школы госуправления РАНХиГС для участников или ветеранов СВО. Регистрация участников отбора завершилась 8 апреля, всего было подано более 44 тысяч заявок.
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы РФ
 
 
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