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Комплекс "Волнорез" не дал дронам ВСУ поразить систему "Солнцепек" - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:50 19.04.2024 (обновлено: 10:17 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/volnorez-1940936554.html
Комплекс "Волнорез" не дал дронам ВСУ поразить систему "Солнцепек"
Комплекс "Волнорез" не дал дронам ВСУ поразить систему "Солнцепек" - РИА Новости, 19.04.2024
Комплекс "Волнорез" не дал дронам ВСУ поразить систему "Солнцепек"
Украинские FPV-дроны всю ночь атаковали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", но не смогли поразить цель из-за установленного на ней мобильного комплекса РЭБ... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T03:50
2024-04-19T10:17
безопасность
специальная военная операция на украине
технологии
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Украинские FPV-дроны всю ночь атаковали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", но не смогли поразить цель из-за установленного на ней мобильного комплекса РЭБ "Волнорез", сообщил РИА Новости разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности)."Противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить", — сказал собеседник агентства.По его словам, ТОС в это время, вероятно, была неисправна, российских бойцов в машине не было. После этого "Солнцепек" эвакуировали и починили, сейчас техника снова в строю.Систему радиоэлектронной борьбы "Волнорез" представили на военно-техническом форуме "Армия-2023". Она выполнена в форм-факторе малоразмерного (длина — 484 миллиметра, вес — 13 килограммов) конуса, который магнитной "липучкой" устанавливается на любую военную (танки, БТР, катера) и гражданскую технику. Ключевая особенность комплекса — его модульность. В "Волнорез" прописывают те частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени. Операторы устанавливают на машины новые "конусы", тем самым модифицируя систему РЭБ под актуальные угрозы.
https://ria.ru/20240411/rostekh-1939469731.html
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безопасность, технологии
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Технологии
Комплекс "Волнорез" не дал дронам ВСУ поразить систему "Солнцепек"

Комплекс РЭБ "Волнорез" не дал дронам ВСУ поразить ТОС "Солнцепек"

© Фото из личного архиваРазработчик модульной компактной РЭБ "Волнорез" Станислав
Разработчик модульной компактной РЭБ Волнорез Станислав
© Фото из личного архива
Разработчик модульной компактной РЭБ "Волнорез" Станислав. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Украинские FPV-дроны всю ночь атаковали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", но не смогли поразить цель из-за установленного на ней мобильного комплекса РЭБ "Волнорез", сообщил РИА Новости разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).
"Противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, ТОС в это время, вероятно, была неисправна, российских бойцов в машине не было. После этого "Солнцепек" эвакуировали и починили, сейчас техника снова в строю.
Систему радиоэлектронной борьбы "Волнорез" представили на военно-техническом форуме "Армия-2023". Она выполнена в форм-факторе малоразмерного (длина — 484 миллиметра, вес — 13 килограммов) конуса, который магнитной "липучкой" устанавливается на любую военную (танки, БТР, катера) и гражданскую технику.
Ключевая особенность комплекса — его модульность. В "Волнорез" прописывают те частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени. Операторы устанавливают на машины новые "конусы", тем самым модифицируя систему РЭБ под актуальные угрозы.
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