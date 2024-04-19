https://ria.ru/20240419/volnorez-1940936554.html

Комплекс "Волнорез" не дал дронам ВСУ поразить систему "Солнцепек"

Комплекс "Волнорез" не дал дронам ВСУ поразить систему "Солнцепек" - РИА Новости, 19.04.2024

Комплекс "Волнорез" не дал дронам ВСУ поразить систему "Солнцепек"

Украинские FPV-дроны всю ночь атаковали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", но не смогли поразить цель из-за установленного на ней мобильного комплекса РЭБ... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T03:50

2024-04-19T03:50

2024-04-19T10:17

безопасность

специальная военная операция на украине

технологии

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Украинские FPV-дроны всю ночь атаковали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", но не смогли поразить цель из-за установленного на ней мобильного комплекса РЭБ "Волнорез", сообщил РИА Новости разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности)."Противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить", — сказал собеседник агентства.По его словам, ТОС в это время, вероятно, была неисправна, российских бойцов в машине не было. После этого "Солнцепек" эвакуировали и починили, сейчас техника снова в строю.Систему радиоэлектронной борьбы "Волнорез" представили на военно-техническом форуме "Армия-2023". Она выполнена в форм-факторе малоразмерного (длина — 484 миллиметра, вес — 13 килограммов) конуса, который магнитной "липучкой" устанавливается на любую военную (танки, БТР, катера) и гражданскую технику. Ключевая особенность комплекса — его модульность. В "Волнорез" прописывают те частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени. Операторы устанавливают на машины новые "конусы", тем самым модифицируя систему РЭБ под актуальные угрозы.

https://ria.ru/20240411/rostekh-1939469731.html

https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931357859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, технологии