https://ria.ru/20240419/volkov-1941137589.html

Туск заявил о задержании белоруса по делу о нападении на Волкова*

Туск заявил о задержании белоруса по делу о нападении на Волкова* - РИА Новости, 19.04.2024

Туск заявил о задержании белоруса по делу о нападении на Волкова*

Премьер Польши Дональд Туск заявил в соцсети X о задержании гражданина Белоруссии, которого подозревают в том, что он заказал двум полякам убийство бывшего... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T19:36

2024-04-19T19:36

2024-04-19T19:36

в мире

польша

россия

белоруссия

леонид волков

дональд туск

гитанас науседа

фонд борьбы с коррупцией

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ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заявил в соцсети X о задержании гражданина Белоруссии, которого подозревают в том, что он заказал двум полякам убийство бывшего главы "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова**. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа и Центральное следственное управление полиции Польши сообщили о задержании двух граждан Польши, подозреваемых в нападении на Волкова. "Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника (Алексея) Навального, задержан. Нападавшие также задержаны", - написал Туск на платформе Х. По его данным, подозреваемые в нападении связаны с "кругами фанатов ультрас". Литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила в ночь на 13 марта, что на Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов** опубликовал фотографии, на которых у Волкова синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Через несколько часов Волков сообщил, что вернулся домой из больницы с переломом руки.* Экстремистская организация, запрещена в России** Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20240201/rozysk-1924921628.html

https://ria.ru/20240129/fbk-1924081013.html

польша

россия

белоруссия

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, польша, россия, белоруссия, леонид волков, дональд туск, гитанас науседа, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)