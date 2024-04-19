Туск заявил о задержании белоруса по делу о нападении на Волкова*
Премьер Польши Туск заявил о задержании белоруса, заказавшего убийство Волкова
© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заявил в соцсети X о задержании гражданина Белоруссии, которого подозревают в том, что он заказал двум полякам убийство бывшего главы "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова**.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа и Центральное следственное управление полиции Польши сообщили о задержании двух граждан Польши, подозреваемых в нападении на Волкова.
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"Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника (Алексея) Навального, задержан. Нападавшие также задержаны", - написал Туск на платформе Х.
По его данным, подозреваемые в нападении связаны с "кругами фанатов ультрас".
Литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила в ночь на 13 марта, что на Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов** опубликовал фотографии, на которых у Волкова синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Через несколько часов Волков сообщил, что вернулся домой из больницы с переломом руки.
* Экстремистская организация, запрещена в России
** Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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