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Туск заявил о задержании белоруса по делу о нападении на Волкова* - РИА Новости, 19.04.2024
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19:36 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/volkov-1941137589.html
Туск заявил о задержании белоруса по делу о нападении на Волкова*
Туск заявил о задержании белоруса по делу о нападении на Волкова* - РИА Новости, 19.04.2024
Туск заявил о задержании белоруса по делу о нападении на Волкова*
Премьер Польши Дональд Туск заявил в соцсети X о задержании гражданина Белоруссии, которого подозревают в том, что он заказал двум полякам убийство бывшего... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:36
2024-04-19T19:36
в мире
польша
россия
белоруссия
леонид волков
дональд туск
гитанас науседа
фонд борьбы с коррупцией
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ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заявил в соцсети X о задержании гражданина Белоруссии, которого подозревают в том, что он заказал двум полякам убийство бывшего главы "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова**. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа и Центральное следственное управление полиции Польши сообщили о задержании двух граждан Польши, подозреваемых в нападении на Волкова. "Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника (Алексея) Навального, задержан. Нападавшие также задержаны", - написал Туск на платформе Х. По его данным, подозреваемые в нападении связаны с "кругами фанатов ультрас". Литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила в ночь на 13 марта, что на Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов** опубликовал фотографии, на которых у Волкова синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Через несколько часов Волков сообщил, что вернулся домой из больницы с переломом руки.* Экстремистская организация, запрещена в России** Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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в мире, польша, россия, белоруссия, леонид волков, дональд туск, гитанас науседа, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Польша, Россия, Белоруссия, Леонид Волков, Дональд Туск, Гитанас Науседа, Фонд борьбы с коррупцией, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Туск заявил о задержании белоруса по делу о нападении на Волкова*

Премьер Польши Туск заявил о задержании белоруса, заказавшего убийство Волкова

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заявил в соцсети X о задержании гражданина Белоруссии, которого подозревают в том, что он заказал двум полякам убийство бывшего главы "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова**.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа и Центральное следственное управление полиции Польши сообщили о задержании двух граждан Польши, подозреваемых в нападении на Волкова.
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"Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника (Алексея) Навального, задержан. Нападавшие также задержаны", - написал Туск на платформе Х.
По его данным, подозреваемые в нападении связаны с "кругами фанатов ультрас".
Литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила в ночь на 13 марта, что на Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов** опубликовал фотографии, на которых у Волкова синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Через несколько часов Волков сообщил, что вернулся домой из больницы с переломом руки.
* Экстремистская организация, запрещена в России
** Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Мария Певчих**
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29 января, 10:47
 
В миреПольшаРоссияБелоруссияЛеонид ВолковДональд ТускГитанас НауседаФонд борьбы с коррупциейФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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