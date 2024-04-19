https://ria.ru/20240419/volkov-1941044760.html
Стало известно гражданство напавших на Волкова*
Стало известно гражданство напавших на Волкова* - РИА Новости, 19.04.2024
Стало известно гражданство напавших на Волкова*
Двое подозреваемых в нападении в Вильнюсе на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова*, задержанные в Варшаве, являются гражданами Польши,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:57
2024-04-19T13:57
2024-04-19T14:31
в мире
вильнюс
варшава
польша
леонид волков
гитанас науседа
иван жданов
фонд борьбы с коррупцией
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150601/86/1506018623_231:94:2311:1264_1920x0_80_0_0_ce961ab66bf2d5fd94307996a4f1f369.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Двое подозреваемых в нападении в Вильнюсе на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова*, задержанные в Варшаве, являются гражданами Польши, заявил старший прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс на брифинге, который транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).. Об их задержании ранее в пятницу сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, не уточнив гражданства фигурантов. "Задержаны два человека, подозреваемые в нанесении травм Леониду Волкову*. Они задержаны 3 апреля в польской Варшаве. Это два гражданина Польши... Сейчас они в Польше, признаны подозреваемыми", - сказал Лауцюс.По его словам, нападавшие могли сбежать из Вильнюса в Варшаву "обычным способом". Литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила в ночь на 13 марта, что на Волкова* напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов* опубликовал фотографии, на которых у Волкова* синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Через несколько часов Волков* сообщил, что вернулся домой из больницы с переломом руки.* Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга**Экстремистская организация, запрещена в России
https://ria.ru/20231028/rozysk-1905884849.html
вильнюс
варшава
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150601/86/1506018623_193:0:2297:1578_1920x0_80_0_0_b2a98e52be8cd5c962a5375df11cef0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вильнюс, варшава, польша, леонид волков, гитанас науседа, иван жданов, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Вильнюс, Варшава, Польша, Леонид Волков, Гитанас Науседа, Иван Жданов, Фонд борьбы с коррупцией, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Стало известно гражданство напавших на Волкова*
Прокурор Лауцюс: подозреваемые в нападении на Волкова являются гражданами Польши