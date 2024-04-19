https://ria.ru/20240419/volkov-1941044760.html

Стало известно гражданство напавших на Волкова*

Стало известно гражданство напавших на Волкова* - РИА Новости, 19.04.2024

Стало известно гражданство напавших на Волкова*

Двое подозреваемых в нападении в Вильнюсе на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова*, задержанные в Варшаве, являются гражданами Польши,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:57

2024-04-19T13:57

2024-04-19T14:31

в мире

вильнюс

варшава

польша

леонид волков

гитанас науседа

иван жданов

фонд борьбы с коррупцией

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Двое подозреваемых в нападении в Вильнюсе на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова*, задержанные в Варшаве, являются гражданами Польши, заявил старший прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс на брифинге, который транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).. Об их задержании ранее в пятницу сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, не уточнив гражданства фигурантов. "Задержаны два человека, подозреваемые в нанесении травм Леониду Волкову*. Они задержаны 3 апреля в польской Варшаве. Это два гражданина Польши... Сейчас они в Польше, признаны подозреваемыми", - сказал Лауцюс.По его словам, нападавшие могли сбежать из Вильнюса в Варшаву "обычным способом". Литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила в ночь на 13 марта, что на Волкова* напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов* опубликовал фотографии, на которых у Волкова* синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Через несколько часов Волков* сообщил, что вернулся домой из больницы с переломом руки.* Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга**Экстремистская организация, запрещена в России

https://ria.ru/20231028/rozysk-1905884849.html

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в мире, вильнюс, варшава, польша, леонид волков, гитанас науседа, иван жданов, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)