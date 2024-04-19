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Стало известно гражданство напавших на Волкова* - РИА Новости, 19.04.2024
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13:57 19.04.2024 (обновлено: 14:31 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/volkov-1941044760.html
Стало известно гражданство напавших на Волкова*
Стало известно гражданство напавших на Волкова* - РИА Новости, 19.04.2024
Стало известно гражданство напавших на Волкова*
Двое подозреваемых в нападении в Вильнюсе на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова*, задержанные в Варшаве, являются гражданами Польши,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:57
2024-04-19T14:31
в мире
вильнюс
варшава
польша
леонид волков
гитанас науседа
иван жданов
фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Двое подозреваемых в нападении в Вильнюсе на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова*, задержанные в Варшаве, являются гражданами Польши, заявил старший прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс на брифинге, который транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).. Об их задержании ранее в пятницу сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, не уточнив гражданства фигурантов. &quot;Задержаны два человека, подозреваемые в нанесении травм Леониду Волкову*. Они задержаны 3 апреля в польской Варшаве. Это два гражданина Польши... Сейчас они в Польше, признаны подозреваемыми&quot;, - сказал Лауцюс.По его словам, нападавшие могли сбежать из Вильнюса в Варшаву "обычным способом". Литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила в ночь на 13 марта, что на Волкова* напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов* опубликовал фотографии, на которых у Волкова* синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Через несколько часов Волков* сообщил, что вернулся домой из больницы с переломом руки.* Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга**Экстремистская организация, запрещена в России
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в мире, вильнюс, варшава, польша, леонид волков, гитанас науседа, иван жданов, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Вильнюс, Варшава, Польша, Леонид Волков, Гитанас Науседа, Иван Жданов, Фонд борьбы с коррупцией, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Стало известно гражданство напавших на Волкова*

Прокурор Лауцюс: подозреваемые в нападении на Волкова являются гражданами Польши

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛеонид Волков**
Леонид Волков** - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Леонид Волков**. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Двое подозреваемых в нападении в Вильнюсе на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова*, задержанные в Варшаве, являются гражданами Польши, заявил старший прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс на брифинге, который транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение)..
Об их задержании ранее в пятницу сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, не уточнив гражданства фигурантов.
«

"Задержаны два человека, подозреваемые в нанесении травм Леониду Волкову*. Они задержаны 3 апреля в польской Варшаве. Это два гражданина Польши... Сейчас они в Польше, признаны подозреваемыми", - сказал Лауцюс.

По его словам, нападавшие могли сбежать из Вильнюса в Варшаву "обычным способом".
Литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила в ночь на 13 марта, что на Волкова* напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов* опубликовал фотографии, на которых у Волкова* синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Через несколько часов Волков* сообщил, что вернулся домой из больницы с переломом руки.
* Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
**Экстремистская организация, запрещена в России
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В миреВильнюсВаршаваПольшаЛеонид ВолковГитанас НауседаИван ЖдановФонд борьбы с коррупциейФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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