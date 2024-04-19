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В Орске запустили частичное водоснабжение - РИА Новости, 19.04.2024
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08:47 19.04.2024 (обновлено: 11:04 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/vodosnabzhenie-1940955127.html
В Орске запустили частичное водоснабжение
В Орске запустили частичное водоснабжение - РИА Новости, 19.04.2024
В Орске запустили частичное водоснабжение
В Орске запустили частичное водоснабжение, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:47
2024-04-19T11:04
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
денис паслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 19 апр — РИА Новости. В Орске запустили частичное водоснабжение, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в Telegram-канале."Ситуация на Кумакском водозаборе к этому часу. Специалисты работали всю ночь — удалось ввести еще три водозаборные скважины. Накопительный резервуар заполнен чистой водой. Его хватит для частичного снабжения города водой до середины дня", — написал глава региона.Губернатор уточнил, что спасатели выявили пять затопленных скважин с высокой степенью сохранности."В случае их оперативного запуска увеличится объем добываемой воды. Появится возможность довести воду до районов Орска", — отметил Паслер.Пятого апреля в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В последние дни ситуация стабилизировалась. В прошлую пятницу в МЧС заявили, что специалисты полностью восстановили прорванный участок дамбы.За сутки от воды освободилось более 300 строений, затопленными остаются более двух тысяч домов и участков.В Оренбургской области ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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Санитарная обработка на улицах Орска, откуда уже ушла вода
Санитарная обработка идет на улицах Орска, откуда уже ушла вода, передает корреспондент РИА Новости.
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орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Денис Паслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орске запустили частичное водоснабжение

В Орске запустили частичное водоснабжение, ввели в строй три скважины

© Фото : Денис Паслер/TelegramСпециалисты работают на Кумакском водозаборе в Орске
Специалисты работают на Кумакском водозаборе в Орске - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : Денис Паслер/Telegram
Специалисты работают на Кумакском водозаборе в Орске
Читать ria.ru в
УФА, 19 апр — РИА Новости. В Орске запустили частичное водоснабжение, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в Telegram-канале.
"Ситуация на Кумакском водозаборе к этому часу. Специалисты работали всю ночь — удалось ввести еще три водозаборные скважины. Накопительный резервуар заполнен чистой водой. Его хватит для частичного снабжения города водой до середины дня", — написал глава региона.

В Орске затопило водозаборные скважины, в четверг из-за обесточивания объектов Кумакского водозабора перебои с водой зафиксировали почти во всех районах города.

Губернатор уточнил, что спасатели выявили пять затопленных скважин с высокой степенью сохранности.
"В случае их оперативного запуска увеличится объем добываемой воды. Появится возможность довести воду до районов Орска", — отметил Паслер.
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Пятого апреля в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В последние дни ситуация стабилизировалась. В прошлую пятницу в МЧС заявили, что специалисты полностью восстановили прорванный участок дамбы.
За сутки от воды освободилось более 300 строений, затопленными остаются более двух тысяч домов и участков.
В Оренбургской области ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.
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ОрскОренбургская областьПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествияДенис ПаслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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