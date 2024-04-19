https://ria.ru/20240419/vodosnabzhenie-1940955127.html

В Орске запустили частичное водоснабжение

В Орске запустили частичное водоснабжение - РИА Новости, 19.04.2024

В Орске запустили частичное водоснабжение

В Орске запустили частичное водоснабжение, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:47

2024-04-19T08:47

2024-04-19T11:04

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

денис паслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 19 апр — РИА Новости. В Орске запустили частичное водоснабжение, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в Telegram-канале."Ситуация на Кумакском водозаборе к этому часу. Специалисты работали всю ночь — удалось ввести еще три водозаборные скважины. Накопительный резервуар заполнен чистой водой. Его хватит для частичного снабжения города водой до середины дня", — написал глава региона.Губернатор уточнил, что спасатели выявили пять затопленных скважин с высокой степенью сохранности."В случае их оперативного запуска увеличится объем добываемой воды. Появится возможность довести воду до районов Орска", — отметил Паслер.Пятого апреля в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В последние дни ситуация стабилизировалась. В прошлую пятницу в МЧС заявили, что специалисты полностью восстановили прорванный участок дамбы.За сутки от воды освободилось более 300 строений, затопленными остаются более двух тысяч домов и участков.В Оренбургской области ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240414/navodnenie-1940016936.html

орск

оренбургская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Санитарная обработка на улицах Орска, откуда уже ушла вода Санитарная обработка идет на улицах Орска, откуда уже ушла вода, передает корреспондент РИА Новости. 2024-04-19T08:47 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)