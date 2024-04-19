https://ria.ru/20240419/vladimirov-1940948283.html

На Ставрополье нашли двух летчиков с упавшего в поле самолета

На Ставрополье нашли двух летчиков с упавшего в поле самолета - РИА Новости, 19.04.2024

На Ставрополье нашли двух летчиков с упавшего в поле самолета

Найдены двое летчиков с самолета, который упал в Ставропольском крае, они живы, их везут в больницу, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:29

2024-04-19T07:29

2024-04-19T07:29

происшествия

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Найдены двое летчиков с самолета, который упал в Ставропольском крае, они живы, их везут в больницу, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров. В пятницу утром Владимиров сообщил, что самолет упал в поле в Ставропольском крае, по оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались. "Найдены двое летчиков с самолета, который упал в Красногвардейском округе. Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231208/posadka-1914709232.html

ставропольский край

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2024

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происшествия, ставропольский край, владимир владимиров