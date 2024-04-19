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Италия стала главным экспортером вина в Россию среди стран ЕС - РИА Новости, 19.04.2024
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03:13 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/vino-1940935410.html
Италия стала главным экспортером вина в Россию среди стран ЕС
Италия стала главным экспортером вина в Россию среди стран ЕС - РИА Новости, 19.04.2024
Италия стала главным экспортером вина в Россию среди стран ЕС
Среди европейских стран Италия в январе этого года стала главным экспортером вина в Россию впервые с июля 2014 года, выяснило РИА Новости, изучив европейскую... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T03:13
2024-04-19T03:13
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Среди европейских стран Италия в январе этого года стала главным экспортером вина в Россию впервые с июля 2014 года, выяснило РИА Новости, изучив европейскую статистику. Так, по итогам января этого года Италия поставила в Россию вина на 19,8 миллиона евро, что позволило ей выйти на первое место по объемам экспорта этого напитка из Евросоюза и обогнать Латвию. До этого в последний раз первое место Италия занимала в июле 2014 года, а более-менее стабильное лидерство она потеряла еще в конце 2011 года. Первым Рим стал и по итогам февраля, поставив Москве вина на рекордные для себя 27,3 миллиона евро. Второе место досталось Латвии, которая поставила России вина на 7,8 миллиона евро, а третье - Литве с объемом поставок в 7,6 миллиона евро. Следом идут Испания (3,1 миллиона евро), Германия (2,9 миллиона евро) и Португалия (1,4 миллиона евро). При этом Россия впервые за почти полтора года (17 месяцев) купила партию вина у Хорватии - на 41 тысячу евро. Больше всего за год, с февраля 2023 года по февраль 2024 года, продажи вина в Россию нарастили Италия - в 2,52 раза, Португалия - в 2,47 раза, Германия - в 2,3 раза, и Польша - в 2,25 раза (до 6,9 миллиона евро за этот февраль). Всего по итогам февраля 2024 года Россия купила у ЕС вина на 58 миллионов евро. Из них 47% пришлись на Италию, 13,3% - на Латвию и 13% - на Литву. А за весь 2023 год объемы винного экспорта в РФ составили 809 миллионов евро. Из них доля в 43% пришлась на Латвию, доля в 24% - на Литву, а доля в 20% - на Италию.
https://ria.ru/20240411/vino-1939385120.html
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экономика, россия, италия, латвия, евросоюз
Экономика, Россия, Италия, Латвия, Евросоюз
Италия стала главным экспортером вина в Россию среди стран ЕС

Италия стала главным в ЕС экспортером вина в Россию впервые с июля 2014 года

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Продажа вина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Среди европейских стран Италия в январе этого года стала главным экспортером вина в Россию впервые с июля 2014 года, выяснило РИА Новости, изучив европейскую статистику.
Так, по итогам января этого года Италия поставила в Россию вина на 19,8 миллиона евро, что позволило ей выйти на первое место по объемам экспорта этого напитка из Евросоюза и обогнать Латвию. До этого в последний раз первое место Италия занимала в июле 2014 года, а более-менее стабильное лидерство она потеряла еще в конце 2011 года.
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Первым Рим стал и по итогам февраля, поставив Москве вина на рекордные для себя 27,3 миллиона евро. Второе место досталось Латвии, которая поставила России вина на 7,8 миллиона евро, а третье - Литве с объемом поставок в 7,6 миллиона евро. Следом идут Испания (3,1 миллиона евро), Германия (2,9 миллиона евро) и Португалия (1,4 миллиона евро). При этом Россия впервые за почти полтора года (17 месяцев) купила партию вина у Хорватии - на 41 тысячу евро.
Больше всего за год, с февраля 2023 года по февраль 2024 года, продажи вина в Россию нарастили Италия - в 2,52 раза, Португалия - в 2,47 раза, Германия - в 2,3 раза, и Польша - в 2,25 раза (до 6,9 миллиона евро за этот февраль).
Всего по итогам февраля 2024 года Россия купила у ЕС вина на 58 миллионов евро. Из них 47% пришлись на Италию, 13,3% - на Латвию и 13% - на Литву. А за весь 2023 год объемы винного экспорта в РФ составили 809 миллионов евро. Из них доля в 43% пришлась на Латвию, доля в 24% - на Литву, а доля в 20% - на Италию.
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