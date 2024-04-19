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Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в некоторых регионах - РИА Новости, 19.04.2024
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03:46 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/vilfand-1940936385.html
Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в некоторых регионах
Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в некоторых регионах - РИА Новости, 19.04.2024
Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в некоторых регионах
Аномально высокая температура до 27 градусов прогнозируется в Поволжье и на юге Урала, а в Краснодарском крае и Крыму жара спадет на 8-10 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T03:46
2024-04-19T03:46
общество
краснодарский край
поволжье
урал
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Аномально высокая температура до 27 градусов прогнозируется в Поволжье и на юге Урала, а в Краснодарском крае и Крыму жара спадет на 8-10 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "И Самарская, и Саратовская, и Ульяновская, и Башкортостан, и Оренбургская область. Там действительно температура на 7-10 градусов выше нормы - 25-27 градусов. Рекорды бьются", - сказал Вильфанд. По его словам, в среду суточный рекорд температуры был побит в Тамбове. Также высокие температуры прогнозируются в Удмуртии, Мордовии, Курганской и Челябинской областях, сообщил синоптик. "Летняя температура была в Краснодарском крае, около 30 градусов. А завтра - понижение температуры примерно на 8-10 градусов… Но все равно, и 19-22 градуса – хорошая температура, но уже не по-сумасшедшему жарко", - сказал Вильфанд. Кроме того, понижение температуры прогнозируется и в Крыму – там температура от 27-30 градусов опустится до 20, добавил метеоролог.
https://ria.ru/20240419/mchs-1940934536.html
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общество, краснодарский край, поволжье, урал, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Краснодарский край, Поволжье, Урал, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в некоторых регионах

Вильфанд: аномальная жара до 27 градусов ожидается в Поволжье и на юге Урала

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка у фонтана в Историческом сквере в Екатеринбурге
Девушка у фонтана в Историческом сквере в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Девушка у фонтана в Историческом сквере в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Аномально высокая температура до 27 градусов прогнозируется в Поволжье и на юге Урала, а в Краснодарском крае и Крыму жара спадет на 8-10 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«
"И Самарская, и Саратовская, и Ульяновская, и Башкортостан, и Оренбургская область. Там действительно температура на 7-10 градусов выше нормы - 25-27 градусов. Рекорды бьются", - сказал Вильфанд.
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По его словам, в среду суточный рекорд температуры был побит в Тамбове. Также высокие температуры прогнозируются в Удмуртии, Мордовии, Курганской и Челябинской областях, сообщил синоптик.
"Летняя температура была в Краснодарском крае, около 30 градусов. А завтра - понижение температуры примерно на 8-10 градусов… Но все равно, и 19-22 градуса – хорошая температура, но уже не по-сумасшедшему жарко", - сказал Вильфанд.
Кроме того, понижение температуры прогнозируется и в Крыму – там температура от 27-30 градусов опустится до 20, добавил метеоролог.
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ОбществоКраснодарский крайПоволжьеУралРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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