https://ria.ru/20240419/vilfand-1940936385.html

Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в некоторых регионах

Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в некоторых регионах - РИА Новости, 19.04.2024

Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в некоторых регионах

Аномально высокая температура до 27 градусов прогнозируется в Поволжье и на юге Урала, а в Краснодарском крае и Крыму жара спадет на 8-10 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T03:46

2024-04-19T03:46

2024-04-19T03:46

общество

краснодарский край

поволжье

урал

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Аномально высокая температура до 27 градусов прогнозируется в Поволжье и на юге Урала, а в Краснодарском крае и Крыму жара спадет на 8-10 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "И Самарская, и Саратовская, и Ульяновская, и Башкортостан, и Оренбургская область. Там действительно температура на 7-10 градусов выше нормы - 25-27 градусов. Рекорды бьются", - сказал Вильфанд. По его словам, в среду суточный рекорд температуры был побит в Тамбове. Также высокие температуры прогнозируются в Удмуртии, Мордовии, Курганской и Челябинской областях, сообщил синоптик. "Летняя температура была в Краснодарском крае, около 30 градусов. А завтра - понижение температуры примерно на 8-10 градусов… Но все равно, и 19-22 градуса – хорошая температура, но уже не по-сумасшедшему жарко", - сказал Вильфанд. Кроме того, понижение температуры прогнозируется и в Крыму – там температура от 27-30 градусов опустится до 20, добавил метеоролог.

https://ria.ru/20240419/mchs-1940934536.html

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937194891.html

краснодарский край

поволжье

урал

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общество, краснодарский край, поволжье, урал, роман вильфанд, гидрометцентр