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В Курганской области запустили видеонаблюдение для мониторинга паводка - РИА Новости, 19.04.2024
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09:37 19.04.2024 (обновлено: 09:50 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/videonablyudenie-1940966993.html
В Курганской области запустили видеонаблюдение для мониторинга паводка
В Курганской области запустили видеонаблюдение для мониторинга паводка - РИА Новости, 19.04.2024
В Курганской области запустили видеонаблюдение для мониторинга паводка
"Ростелеком" запустил систему видеонаблюдения в Курганской области для мониторинга паводковой ситуации, сообщила в пятницу пресс-служба филиала компании в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:37
2024-04-19T09:50
курганская область
курган
россия
ростелеком
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. "Ростелеком" запустил систему видеонаблюдения в Курганской области для мониторинга паводковой ситуации, сообщила в пятницу пресс-служба филиала компании в Тюменской и Курганской областях. "Ростелеком" в Зауралье организовал систему видеонаблюдения для мониторинга паводковой ситуации в регионе. Пользоваться решением будет оперативный штаб при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курганской области. Цифровой провайдер установил устройства в труднодоступных местах региона", - говорится в сообщении. По словам первого замгубернатора региона Андрея Алексеева, система видеонаблюдения позволяет штабу в онлайн-режиме следить за ситуацией в зонах особо высокого риска в Кургане, включая дамбу в районе СНТ "Тюльпан", а также в микрорайоне Вороновка, на Мало-Чаусовском мосту и на центральном гидроузле Кургана. "Это даёт возможность оперативным службам принимать решения и координировать работу специалистов. Картинка передается в круглосуточном режиме, днём и ночью", - цитирует пресс-служба слова Алексеева. Программа позволяет с рабочего места удаленно поворачивать камеру или увеличивать картинку, а также менять угол наблюдения, камеры способны снимать в темное время суток благодаря инфракрасной подсветке, поясняет пресс-служба. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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курганская область, курган, россия, ростелеком, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Курганская область, Курган, Россия, Ростелеком, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Курганской области запустили видеонаблюдение для мониторинга паводка

"Ростелеком" запустил видеонаблюдение под Курганом для мониторинга паводка

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПаводок в Курганской области. 19 апреля 2024
Паводок в Курганской области. 19 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Паводок в Курганской области. 19 апреля 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. "Ростелеком" запустил систему видеонаблюдения в Курганской области для мониторинга паводковой ситуации, сообщила в пятницу пресс-служба филиала компании в Тюменской и Курганской областях.
"Ростелеком" в Зауралье организовал систему видеонаблюдения для мониторинга паводковой ситуации в регионе. Пользоваться решением будет оперативный штаб при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курганской области. Цифровой провайдер установил устройства в труднодоступных местах региона", - говорится в сообщении.
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По словам первого замгубернатора региона Андрея Алексеева, система видеонаблюдения позволяет штабу в онлайн-режиме следить за ситуацией в зонах особо высокого риска в Кургане, включая дамбу в районе СНТ "Тюльпан", а также в микрорайоне Вороновка, на Мало-Чаусовском мосту и на центральном гидроузле Кургана.
"Это даёт возможность оперативным службам принимать решения и координировать работу специалистов. Картинка передается в круглосуточном режиме, днём и ночью", - цитирует пресс-служба слова Алексеева.
Программа позволяет с рабочего места удаленно поворачивать камеру или увеличивать картинку, а также менять угол наблюдения, камеры способны снимать в темное время суток благодаря инфракрасной подсветке, поясняет пресс-служба.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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Курганская областьКурганРоссияРостелекомМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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