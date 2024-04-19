https://ria.ru/20240419/videonablyudenie-1940966993.html

В Курганской области запустили видеонаблюдение для мониторинга паводка

В Курганской области запустили видеонаблюдение для мониторинга паводка - РИА Новости, 19.04.2024

В Курганской области запустили видеонаблюдение для мониторинга паводка

"Ростелеком" запустил систему видеонаблюдения в Курганской области для мониторинга паводковой ситуации, сообщила в пятницу пресс-служба филиала компании в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:37

2024-04-19T09:37

2024-04-19T09:50

курганская область

курган

россия

ростелеком

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940968143_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_899210ca3e587f01f23481ff8f474a79.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. "Ростелеком" запустил систему видеонаблюдения в Курганской области для мониторинга паводковой ситуации, сообщила в пятницу пресс-служба филиала компании в Тюменской и Курганской областях. "Ростелеком" в Зауралье организовал систему видеонаблюдения для мониторинга паводковой ситуации в регионе. Пользоваться решением будет оперативный штаб при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курганской области. Цифровой провайдер установил устройства в труднодоступных местах региона", - говорится в сообщении. По словам первого замгубернатора региона Андрея Алексеева, система видеонаблюдения позволяет штабу в онлайн-режиме следить за ситуацией в зонах особо высокого риска в Кургане, включая дамбу в районе СНТ "Тюльпан", а также в микрорайоне Вороновка, на Мало-Чаусовском мосту и на центральном гидроузле Кургана. "Это даёт возможность оперативным службам принимать решения и координировать работу специалистов. Картинка передается в круглосуточном режиме, днём и ночью", - цитирует пресс-служба слова Алексеева. Программа позволяет с рабочего места удаленно поворачивать камеру или увеличивать картинку, а также менять угол наблюдения, камеры способны снимать в темное время суток благодаря инфракрасной подсветке, поясняет пресс-служба. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html

курганская область

курган

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курганская область, курган, россия, ростелеком, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия