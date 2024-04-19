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В МЧС рассказали, когда в Москве утихнет штормовой ветер
В МЧС рассказали, когда в Москве утихнет штормовой ветер - РИА Новости, 19.04.2024
В МЧС рассказали, когда в Москве утихнет штормовой ветер
Сильный ветер до 17 метров в секунду ожидается с 21.00 пятницы до 2.00 субботы в Москве, сообщает столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T20:37
2024-04-19T20:37
2024-04-19T20:38
общество
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
экология в россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сильный ветер до 17 метров в секунду ожидается с 21.00 пятницы до 2.00 субботы в Москве, сообщает столичный главк МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в Москве в период с 21 часа 19 апреля до 2 часов 20 апреля сохранятся порывы ветра южной четверти до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных маневров на дороге, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Следует также парковать автомобили вдали от деревьев. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Штормовой ветер в Москве
Штормовой ветер в Москве к вечеру продолжает усиливаться, прохожих буквально сбивает с ног
2024-04-19T20:37
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Экология в России
В МЧС рассказали, когда в Москве утихнет штормовой ветер
МЧС: в Москве ветер до 17 м/сек ожидается с 21.00 пятницы до 2.00 субботы