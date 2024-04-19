https://ria.ru/20240419/veter-1941094093.html
В Тульской области сильный ветер повалил четыре дерева
В Тульской области сильный ветер повалил четыре дерева - РИА Новости, 19.04.2024
В Тульской области сильный ветер повалил четыре дерева
Сильный ветер повалил четыре дерева в Тульской области, травмирована женщина, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:41
2024-04-19T16:41
2024-04-19T16:45
происшествия
тульская область
тула
алексин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Сильный ветер повалил четыре дерева в Тульской области, травмирована женщина, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. "Зарегистрировано падение четырех деревьев в трех муниципальных образованиях (одно – в Алексине, два – в Туле, одно – в Ясногорске. В Туле пострадала женщина", - сообщила собеседница. Она отметила, что специалисты службы спасения и коммунальщики проводят опиловку деревьев. В пятницу в Тульской области, как и в ряде регионов центра России, бушует непогода – дует сильный ветер, идет сильный дождь.
https://ria.ru/20240314/krysha-1933003417.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, тула, алексин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тульская область, Тула, Алексин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тульской области сильный ветер повалил четыре дерева
В Тульской области сильный ветер повалил четыре дерева, пострадала женщина