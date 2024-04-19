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В Тульской области сильный ветер повалил четыре дерева - РИА Новости, 19.04.2024
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16:41 19.04.2024 (обновлено: 16:45 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/veter-1941094093.html
В Тульской области сильный ветер повалил четыре дерева
В Тульской области сильный ветер повалил четыре дерева - РИА Новости, 19.04.2024
В Тульской области сильный ветер повалил четыре дерева
Сильный ветер повалил четыре дерева в Тульской области, травмирована женщина, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:41
2024-04-19T16:45
происшествия
тульская область
тула
алексин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Сильный ветер повалил четыре дерева в Тульской области, травмирована женщина, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. "Зарегистрировано падение четырех деревьев в трех муниципальных образованиях (одно – в Алексине, два – в Туле, одно – в Ясногорске. В Туле пострадала женщина", - сообщила собеседница. Она отметила, что специалисты службы спасения и коммунальщики проводят опиловку деревьев. В пятницу в Тульской области, как и в ряде регионов центра России, бушует непогода – дует сильный ветер, идет сильный дождь.
https://ria.ru/20240314/krysha-1933003417.html
https://ria.ru/20231008/derevo-1901365406.html
тульская область
тула
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происшествия, тульская область, тула, алексин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тульская область, Тула, Алексин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тульской области сильный ветер повалил четыре дерева

В Тульской области сильный ветер повалил четыре дерева, пострадала женщина

© Фото : фото очевидцаПоваленное ветром дерево в Тульской области
Поваленное ветром дерево в Тульской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : фото очевидца
Поваленное ветром дерево в Тульской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Сильный ветер повалил четыре дерева в Тульской области, травмирована женщина, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
"Зарегистрировано падение четырех деревьев в трех муниципальных образованиях (одно – в Алексине, два – в Туле, одно – в Ясногорске. В Туле пострадала женщина", - сообщила собеседница.
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Она отметила, что специалисты службы спасения и коммунальщики проводят опиловку деревьев.
В пятницу в Тульской области, как и в ряде регионов центра России, бушует непогода – дует сильный ветер, идет сильный дождь.
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ПроисшествияТульская областьТулаАлексинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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