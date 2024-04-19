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В Калуге сильный ветер повалил шесть деревьев - РИА Новости, 19.04.2024
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16:35 19.04.2024 (обновлено: 16:46 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/veter-1941092736.html
В Калуге сильный ветер повалил шесть деревьев
В Калуге сильный ветер повалил шесть деревьев - РИА Новости, 19.04.2024
В Калуге сильный ветер повалил шесть деревьев
Сильный ветер повалил шесть деревьев Калуге, повреждены три автомобиля, сообщил РИА Новости представитель городской управы. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:35
2024-04-19T16:46
происшествия
калуга
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Сильный ветер повалил шесть деревьев Калуге, повреждены три автомобиля, сообщил РИА Новости представитель городской управы. В пятницу в Калуге и области, как и в ряде регионов центра России, бушует непогода – дует сильный ветер, идет дождь. "На данный момент известно, что в городе повалило ветром шесть деревьев, повреждены три машины", - сказал собеседник агентства. По его словам, из-за предупреждения о непогоде в Калуге в пятницу была отменена городская ярмарка, открытие перенесли на субботу.
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происшествия, калуга, россия
Происшествия, Калуга, Россия
В Калуге сильный ветер повалил шесть деревьев

В Калуге сильный ветер повалил шесть деревьев, повреждены три машины

© Фото из соцсетейПадение деревьев из-за сильного ветра в Калуге. 19 апреля 2024
Падение деревьев из-за сильного ветра в Калуге. 19 апреля 2024
© Фото из соцсетей
Падение деревьев из-за сильного ветра в Калуге. 19 апреля 2024
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Сильный ветер повалил шесть деревьев Калуге, повреждены три автомобиля, сообщил РИА Новости представитель городской управы.
В пятницу в Калуге и области, как и в ряде регионов центра России, бушует непогода – дует сильный ветер, идет дождь.
«
"На данный момент известно, что в городе повалило ветром шесть деревьев, повреждены три машины", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из-за предупреждения о непогоде в Калуге в пятницу была отменена городская ярмарка, открытие перенесли на субботу.
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