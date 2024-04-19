https://ria.ru/20240419/veter-1941092736.html

В Калуге сильный ветер повалил шесть деревьев

В Калуге сильный ветер повалил шесть деревьев - РИА Новости, 19.04.2024

В Калуге сильный ветер повалил шесть деревьев

Сильный ветер повалил шесть деревьев Калуге, повреждены три автомобиля, сообщил РИА Новости представитель городской управы. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T16:35

2024-04-19T16:35

2024-04-19T16:46

происшествия

калуга

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Сильный ветер повалил шесть деревьев Калуге, повреждены три автомобиля, сообщил РИА Новости представитель городской управы. В пятницу в Калуге и области, как и в ряде регионов центра России, бушует непогода – дует сильный ветер, идет дождь. "На данный момент известно, что в городе повалило ветром шесть деревьев, повреждены три машины", - сказал собеседник агентства. По его словам, из-за предупреждения о непогоде в Калуге в пятницу была отменена городская ярмарка, открытие перенесли на субботу.

https://ria.ru/20240417/shtorm-1940682853.html

калуга

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происшествия, калуга, россия