https://ria.ru/20240419/veter-1941092736.html
В Калуге сильный ветер повалил шесть деревьев
В Калуге сильный ветер повалил шесть деревьев - РИА Новости, 19.04.2024
В Калуге сильный ветер повалил шесть деревьев
Сильный ветер повалил шесть деревьев Калуге, повреждены три автомобиля, сообщил РИА Новости представитель городской управы. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:35
2024-04-19T16:35
2024-04-19T16:46
происшествия
калуга
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941094866_0:179:1201:854_1920x0_80_0_0_762b3be44a6cf06a3e176f593b588009.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Сильный ветер повалил шесть деревьев Калуге, повреждены три автомобиля, сообщил РИА Новости представитель городской управы. В пятницу в Калуге и области, как и в ряде регионов центра России, бушует непогода – дует сильный ветер, идет дождь. "На данный момент известно, что в городе повалило ветром шесть деревьев, повреждены три машины", - сказал собеседник агентства. По его словам, из-за предупреждения о непогоде в Калуге в пятницу была отменена городская ярмарка, открытие перенесли на субботу.
https://ria.ru/20240417/shtorm-1940682853.html
калуга
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941094866_0:0:1197:898_1920x0_80_0_0_ac4e3b7446c5a2c77ad8c6a754f21c5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калуга, россия
Происшествия, Калуга, Россия
В Калуге сильный ветер повалил шесть деревьев
В Калуге сильный ветер повалил шесть деревьев, повреждены три машины