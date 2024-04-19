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Вебинары по выходу на маркетплейсы провели для МСП Хабаровского края

Вебинары по выходу на маркетплейсы провели для МСП Хабаровского края - РИА Новости, 19.04.2024

Вебинары по выходу на маркетплейсы провели для МСП Хабаровского края

Для представителей малого и среднего предпринимательства Хабаровского края прошла серия вебинаров, посвященная выходу компаний на маркетплейсы, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:07

2024-04-19T14:07

2024-04-19T14:07

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россия

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маркетплейс

бизнес

твой бизнес – новости

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Для представителей малого и среднего предпринимательства Хабаровского края прошла серия вебинаров, посвященная выходу компаний на маркетплейсы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Мероприятия прошли в центре "Мой бизнес" Хабаровского края. Образовательная поддержка оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом России. Четыре дня будущие и действующие хабаровские бизнесмены изучали возможности и преимущества размещения своего товара на крупных российских интернет-площадках. В каждом онлайн-семинаре участвовало примерно 70 человек. Предприниматели познакомились с работой самых популярных маркетплейсов. Также они узнали, как оформлять карточки товара, а еще они обсудили тему логистики, которая особенно актуальна для предпринимателей Дальнего Востока. "Центр "Мой бизнес" оказывает комплексную услугу по содействию в дистанционной торговле. И с каждым годом интерес к ней только растет. Так, в этом году заявок на получение услуги по выходу на маркетплейсы уже подано больше, чем мы можем принять. И благодаря обучающим программам многие предприниматели начинают разбираться в теме и затем успешно выходят со своим товаром на онлайн-площадки", – рассказала директор регионального центра "Мой бизнес" Ксения Вязникова, слова которой приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20240418/primore-1940751473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

хабаровский край, россия, дальний восток, маркетплейс, бизнес, твой бизнес – новости, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)