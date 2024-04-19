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Вебинары по выходу на маркетплейсы провели для МСП Хабаровского края
Вебинары по выходу на маркетплейсы провели для МСП Хабаровского края - РИА Новости, 19.04.2024
Вебинары по выходу на маркетплейсы провели для МСП Хабаровского края
Для представителей малого и среднего предпринимательства Хабаровского края прошла серия вебинаров, посвященная выходу компаний на маркетплейсы, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:07
2024-04-19T14:07
2024-04-19T14:07
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Для представителей малого и среднего предпринимательства Хабаровского края прошла серия вебинаров, посвященная выходу компаний на маркетплейсы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Мероприятия прошли в центре "Мой бизнес" Хабаровского края. Образовательная поддержка оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом России. Четыре дня будущие и действующие хабаровские бизнесмены изучали возможности и преимущества размещения своего товара на крупных российских интернет-площадках. В каждом онлайн-семинаре участвовало примерно 70 человек. Предприниматели познакомились с работой самых популярных маркетплейсов. Также они узнали, как оформлять карточки товара, а еще они обсудили тему логистики, которая особенно актуальна для предпринимателей Дальнего Востока. "Центр "Мой бизнес" оказывает комплексную услугу по содействию в дистанционной торговле. И с каждым годом интерес к ней только растет. Так, в этом году заявок на получение услуги по выходу на маркетплейсы уже подано больше, чем мы можем принять. И благодаря обучающим программам многие предприниматели начинают разбираться в теме и затем успешно выходят со своим товаром на онлайн-площадки", – рассказала директор регионального центра "Мой бизнес" Ксения Вязникова, слова которой приводит пресс-служба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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хабаровский край, россия, дальний восток, маркетплейс, бизнес, твой бизнес – новости, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Хабаровский край, Россия, Дальний Восток, маркетплейс, Бизнес, Твой бизнес – новости, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)