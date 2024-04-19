https://ria.ru/20240419/varlamov-1941117125.html
Блогеру Варламову грозит третий иноагентский штраф
Блогеру Варламову грозит третий иноагентский штраф - РИА Новости, 19.04.2024
Блогеру Варламову грозит третий иноагентский штраф
Блогеру Илье Варламову* грозит третий штраф за неуказание им соответствующей плашки в публикациях в интернете, говорится на портале судов общей юрисдикции... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:57
2024-04-19T11:57
2024-04-19T17:58
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россия
илья варламов
telegram
московский городской суд
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Блогеру Илье Варламову* грозит третий штраф за неуказание им соответствующей плашки в публикациях в интернете, говорится на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрирован материал по делу об административном правонарушении в отношении Варламова И.А.*", - указано в электронной базе. Протокол поступил в Таганский суд Москвы 19 апреля. Дата его рассмотрения не назначена. Блогеру вменяют часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ, по которой грозит штраф до 50 тысяч рублей. В конце декабря столичный суд оштрафовал Варламова* за неуказание маркировки иноагента в мессенджере Telegram. В августе его оштрафовали на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Эти штрафы были обжалованы. Мосгорсуд 15 мая проверит законность первого из них. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов блогеру может грозить уголовная ответственность. Минюст признал Варламова* иноагентом в марте 2023 года. Согласно данным министерства, блогер распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников. Он пытался добиться через суд исключения из списка иноагентов, но потерпел неудачу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240131/shtraf-1924530812.html
https://ria.ru/20231031/ponasenkov-1906406149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, илья варламов, telegram, московский городской суд
Москва, Россия, Илья Варламов, Telegram, Московский городской суд
Блогеру Варламову грозит третий иноагентский штраф
Блогеру Илье Варламову грозит третий штраф за неуказание плашки иноагента
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Блогеру Илье Варламову* грозит третий штраф за неуказание им соответствующей плашки в публикациях в интернете, говорится на портале
судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрирован материал по делу об административном правонарушении в отношении Варламова И.А.*", - указано в электронной базе.
Протокол поступил в Таганский суд Москвы 19 апреля. Дата его рассмотрения не назначена. Блогеру вменяют часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ
, по которой грозит штраф до 50 тысяч рублей.
В конце декабря столичный суд оштрафовал Варламова* за неуказание маркировки иноагента в мессенджере Telegram
. В августе его оштрафовали на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Эти штрафы были обжалованы. Мосгорсуд
15 мая проверит законность первого из них.
За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов блогеру может грозить уголовная ответственность.
Минюст признал Варламова* иноагентом в марте 2023 года. Согласно данным министерства, блогер распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников. Он пытался добиться через суд исключения из списка иноагентов, но потерпел неудачу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.