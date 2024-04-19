https://ria.ru/20240419/varlamov-1941117125.html

Блогеру Варламову грозит третий иноагентский штраф

Блогеру Варламову грозит третий иноагентский штраф - РИА Новости, 19.04.2024

Блогеру Варламову грозит третий иноагентский штраф

Блогеру Илье Варламову* грозит третий штраф за неуказание им соответствующей плашки в публикациях в интернете, говорится на портале судов общей юрисдикции... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:57

2024-04-19T11:57

2024-04-19T17:58

москва

россия

илья варламов

telegram

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Блогеру Илье Варламову* грозит третий штраф за неуказание им соответствующей плашки в публикациях в интернете, говорится на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрирован материал по делу об административном правонарушении в отношении Варламова И.А.*", - указано в электронной базе. Протокол поступил в Таганский суд Москвы 19 апреля. Дата его рассмотрения не назначена. Блогеру вменяют часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ, по которой грозит штраф до 50 тысяч рублей. В конце декабря столичный суд оштрафовал Варламова* за неуказание маркировки иноагента в мессенджере Telegram. В августе его оштрафовали на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Эти штрафы были обжалованы. Мосгорсуд 15 мая проверит законность первого из них. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов блогеру может грозить уголовная ответственность. Минюст признал Варламова* иноагентом в марте 2023 года. Согласно данным министерства, блогер распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников. Он пытался добиться через суд исключения из списка иноагентов, но потерпел неудачу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240131/shtraf-1924530812.html

https://ria.ru/20231031/ponasenkov-1906406149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

москва, россия, илья варламов, telegram, московский городской суд