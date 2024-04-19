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Блогеру Варламову грозит третий иноагентский штраф - РИА Новости, 19.04.2024
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11:57 19.04.2024 (обновлено: 17:58 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/varlamov-1941117125.html
Блогеру Варламову грозит третий иноагентский штраф
Блогеру Варламову грозит третий иноагентский штраф - РИА Новости, 19.04.2024
Блогеру Варламову грозит третий иноагентский штраф
Блогеру Илье Варламову* грозит третий штраф за неуказание им соответствующей плашки в публикациях в интернете, говорится на портале судов общей юрисдикции... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:57
2024-04-19T17:58
москва
россия
илья варламов
telegram
московский городской суд
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Блогеру Илье Варламову* грозит третий штраф за неуказание им соответствующей плашки в публикациях в интернете, говорится на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрирован материал по делу об административном правонарушении в отношении Варламова И.А.*", - указано в электронной базе. Протокол поступил в Таганский суд Москвы 19 апреля. Дата его рассмотрения не назначена. Блогеру вменяют часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ, по которой грозит штраф до 50 тысяч рублей. В конце декабря столичный суд оштрафовал Варламова* за неуказание маркировки иноагента в мессенджере Telegram. В августе его оштрафовали на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Эти штрафы были обжалованы. Мосгорсуд 15 мая проверит законность первого из них. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов блогеру может грозить уголовная ответственность. Минюст признал Варламова* иноагентом в марте 2023 года. Согласно данным министерства, блогер распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников. Он пытался добиться через суд исключения из списка иноагентов, но потерпел неудачу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240131/shtraf-1924530812.html
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москва, россия, илья варламов, telegram, московский городской суд
Москва, Россия, Илья Варламов, Telegram, Московский городской суд
Блогеру Варламову грозит третий иноагентский штраф

Блогеру Илье Варламову грозит третий штраф за неуказание плашки иноагента

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудники полиции задерживают блогера Илью Варламова во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники полиции задерживают блогера Илью Варламова во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудники полиции задерживают блогера Илью Варламова во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Блогеру Илье Варламову* грозит третий штраф за неуказание им соответствующей плашки в публикациях в интернете, говорится на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрирован материал по делу об административном правонарушении в отношении Варламова И.А.*", - указано в электронной базе.
Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Блогер Илья Варламов* обжаловал второй иноагентский штраф
31 января, 11:40
Протокол поступил в Таганский суд Москвы 19 апреля. Дата его рассмотрения не назначена. Блогеру вменяют часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ, по которой грозит штраф до 50 тысяч рублей.
В конце декабря столичный суд оштрафовал Варламова* за неуказание маркировки иноагента в мессенджере Telegram. В августе его оштрафовали на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Эти штрафы были обжалованы. Мосгорсуд 15 мая проверит законность первого из них.
За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов блогеру может грозить уголовная ответственность.
Минюст признал Варламова* иноагентом в марте 2023 года. Согласно данным министерства, блогер распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников. Он пытался добиться через суд исключения из списка иноагентов, но потерпел неудачу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Евгений Понасенков* (СМИ-иноагент) - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Понасенков* вновь подал иск об отмене статуса иноагента
31 октября 2023, 13:29
 
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