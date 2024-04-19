https://ria.ru/20240419/uspenskaya-1941160182.html

Директор Успенской опроверг сообщения об ухудшении ее самочувствия

Директор Успенской опроверг сообщения об ухудшении ее самочувствия - РИА Новости, 19.04.2024

Директор Успенской опроверг сообщения об ухудшении ее самочувствия

Директор певицы Любови Успенской Дмитрий Макаров опроверг РИА Новости информацию о том, что артистка обратилась за медицинской помощью из-за боли в сердце. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T22:00

2024-04-19T22:00

2024-04-19T23:07

шоубиз

любовь успенская

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Директор певицы Любови Успенской Дмитрий Макаров опроверг РИА Новости информацию о том, что артистка обратилась за медицинской помощью из-за боли в сердце. Ранее Telegram-канал "112" написал, что Успенская якобы обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием и жалуется на боли в области сердце. "Это фейк. Не обращайте на это внимание. Кто-то решил поприкалываться", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240317/grazhdanstvo-1933699198.html

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

любовь успенская, общество