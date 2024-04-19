https://ria.ru/20240419/uspenskaya-1941160182.html
Директор Успенской опроверг сообщения об ухудшении ее самочувствия
Директор Успенской опроверг сообщения об ухудшении ее самочувствия - РИА Новости, 19.04.2024
Директор Успенской опроверг сообщения об ухудшении ее самочувствия
Директор певицы Любови Успенской Дмитрий Макаров опроверг РИА Новости информацию о том, что артистка обратилась за медицинской помощью из-за боли в сердце. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T22:00
2024-04-19T22:00
2024-04-19T23:07
шоубиз
любовь успенская
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Директор певицы Любови Успенской Дмитрий Макаров опроверг РИА Новости информацию о том, что артистка обратилась за медицинской помощью из-за боли в сердце. Ранее Telegram-канал "112" написал, что Успенская якобы обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием и жалуется на боли в области сердце. "Это фейк. Не обращайте на это внимание. Кто-то решил поприкалываться", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240317/grazhdanstvo-1933699198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
любовь успенская, общество
Шоубиз, Любовь Успенская, Общество
Директор Успенской опроверг сообщения об ухудшении ее самочувствия
Директор Успенской опроверг сообщения о ее обращении к врачу из-за боли в сердце
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Директор певицы Любови Успенской Дмитрий Макаров опроверг РИА Новости информацию о том, что артистка обратилась за медицинской помощью из-за боли в сердце.
Ранее Telegram-канал "112" написал, что Успенская якобы обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием и жалуется на боли в области сердце.
"Это фейк. Не обращайте на это внимание. Кто-то решил поприкалываться", - сказал собеседник агентства.