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Директор Успенской опроверг сообщения об ухудшении ее самочувствия - РИА Новости, 19.04.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
22:00 19.04.2024 (обновлено: 23:07 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/uspenskaya-1941160182.html
Директор Успенской опроверг сообщения об ухудшении ее самочувствия
Директор Успенской опроверг сообщения об ухудшении ее самочувствия - РИА Новости, 19.04.2024
Директор Успенской опроверг сообщения об ухудшении ее самочувствия
Директор певицы Любови Успенской Дмитрий Макаров опроверг РИА Новости информацию о том, что артистка обратилась за медицинской помощью из-за боли в сердце. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T22:00
2024-04-19T23:07
шоубиз
любовь успенская
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Директор певицы Любови Успенской Дмитрий Макаров опроверг РИА Новости информацию о том, что артистка обратилась за медицинской помощью из-за боли в сердце. Ранее Telegram-канал "112" написал, что Успенская якобы обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием и жалуется на боли в области сердце. "Это фейк. Не обращайте на это внимание. Кто-то решил поприкалываться", - сказал собеседник агентства.
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любовь успенская, общество
Шоубиз, Любовь Успенская, Общество
Директор Успенской опроверг сообщения об ухудшении ее самочувствия

Директор Успенской опроверг сообщения о ее обращении к врачу из-за боли в сердце

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певица Любовь Успенская. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Директор певицы Любови Успенской Дмитрий Макаров опроверг РИА Новости информацию о том, что артистка обратилась за медицинской помощью из-за боли в сердце.
Ранее Telegram-канал "112" написал, что Успенская якобы обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием и жалуется на боли в области сердце.
"Это фейк. Не обращайте на это внимание. Кто-то решил поприкалываться", - сказал собеседник агентства.
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Любовь Успенская получила российское гражданство
17 марта, 14:53
 
ШоубизЛюбовь УспенскаяОбщество
 
 
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