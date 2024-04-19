https://ria.ru/20240419/usman-1941086764.html
В Усмани Липецкой области закончили благоустройство набережной
В Усмани Липецкой области закончили благоустройство набережной - РИА Новости, 19.04.2024
В Усмани Липецкой области закончили благоустройство набережной
Благоустроенная набережная с несколькими зонами отдыха есть теперь у жителей города Усмань в Липецкой области, работы проводились по национальному проекту... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:28
2024-04-19T16:28
2024-04-19T16:28
липецкая область
усмань
усманский район
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941090379_0:60:1600:960_1920x0_80_0_0_0de9e5b0d7e5c69e063d5fdd3d160c5f.jpg
ЛИПЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Благоустроенная набережная с несколькими зонами отдыха есть теперь у жителей города Усмань в Липецкой области, работы проводились по национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что теперь на берегу реки можно не только прогуляться, но и позаниматься спортом, отдохнуть в гамаках, покататься на велосипедах. Кроме этого, на набережной оборудованы зоны барбекю, лодочный причал и детская площадка. Вокруг площадок много зелени. Все зоны хорошо освещаются в вечернее время. Стоимость работ составила более 116,5 миллиона рублей. Артамонов подчеркнул, что усманцы сами решали, как будет выглядеть новая набережная, активно обсуждая проект в социальных сетях и во время встреч с разработчиками. "Радостно видеть, как преображаются наш регион. Как появляются новые места отдыха в районах. Каждый год мы открываем несколько таких точек притяжения, где приятно прогуляться, заняться спортом, провести время с семьей. Отрадно, что учитываются и пожелания жителей, и они потом видят воплощение в жизнь своих просьб. Будем и дальше работать в этом направлении", — прокомментировал губернатор. Он также добавил, что в скором времени у жителей Усманского района появится еще один обновленный объект. Летом в селе Куликово после ремонта откроется центр культуры и досуга. Здание 1976 года постройки удалось капитально отремонтировать благодаря нацпроекту "Культура".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
усмань, усманский район, игорь артамонов
Липецкая область, Усмань, Усманский район, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 19 апр - РИА Новости
. Благоустроенная набережная с несколькими зонами отдыха есть теперь у жителей города Усмань в Липецкой области, работы проводились по национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Он отметил, что теперь на берегу реки можно не только прогуляться, но и позаниматься спортом, отдохнуть в гамаках, покататься на велосипедах. Кроме этого, на набережной оборудованы зоны барбекю, лодочный причал и детская площадка. Вокруг площадок много зелени. Все зоны хорошо освещаются в вечернее время. Стоимость работ составила более 116,5 миллиона рублей.
Артамонов подчеркнул, что усманцы сами решали, как будет выглядеть новая набережная, активно обсуждая проект в социальных сетях и во время встреч с разработчиками.
"Радостно видеть, как преображаются наш регион. Как появляются новые места отдыха в районах. Каждый год мы открываем несколько таких точек притяжения, где приятно прогуляться, заняться спортом, провести время с семьей. Отрадно, что учитываются и пожелания жителей, и они потом видят воплощение в жизнь своих просьб. Будем и дальше работать в этом направлении", — прокомментировал губернатор.
Он также добавил, что в скором времени у жителей Усманского района
появится еще один обновленный объект. Летом в селе Куликово после ремонта откроется центр культуры и досуга. Здание 1976 года постройки удалось капитально отремонтировать благодаря нацпроекту "Культура".