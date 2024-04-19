https://ria.ru/20240419/usman-1941086764.html

В Усмани Липецкой области закончили благоустройство набережной

В Усмани Липецкой области закончили благоустройство набережной - РИА Новости, 19.04.2024

В Усмани Липецкой области закончили благоустройство набережной

Благоустроенная набережная с несколькими зонами отдыха есть теперь у жителей города Усмань в Липецкой области, работы проводились по национальному проекту... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T16:28

2024-04-19T16:28

2024-04-19T16:28

липецкая область

усмань

усманский район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Благоустроенная набережная с несколькими зонами отдыха есть теперь у жителей города Усмань в Липецкой области, работы проводились по национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что теперь на берегу реки можно не только прогуляться, но и позаниматься спортом, отдохнуть в гамаках, покататься на велосипедах. Кроме этого, на набережной оборудованы зоны барбекю, лодочный причал и детская площадка. Вокруг площадок много зелени. Все зоны хорошо освещаются в вечернее время. Стоимость работ составила более 116,5 миллиона рублей. Артамонов подчеркнул, что усманцы сами решали, как будет выглядеть новая набережная, активно обсуждая проект в социальных сетях и во время встреч с разработчиками. "Радостно видеть, как преображаются наш регион. Как появляются новые места отдыха в районах. Каждый год мы открываем несколько таких точек притяжения, где приятно прогуляться, заняться спортом, провести время с семьей. Отрадно, что учитываются и пожелания жителей, и они потом видят воплощение в жизнь своих просьб. Будем и дальше работать в этом направлении", — прокомментировал губернатор. Он также добавил, что в скором времени у жителей Усманского района появится еще один обновленный объект. Летом в селе Куликово после ремонта откроется центр культуры и досуга. Здание 1976 года постройки удалось капитально отремонтировать благодаря нацпроекту "Культура".

https://ria.ru/20240419/spetsproekty-1941082633.html

усмань

усманский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

усмань, усманский район, игорь артамонов