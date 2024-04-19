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Уровень реки Урал у Оренбурга снизился на 11 сантиметров - РИА Новости, 19.04.2024
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18:44 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/ural-1941128410.html
Уровень реки Урал у Оренбурга снизился на 11 сантиметров
Уровень реки Урал у Оренбурга снизился на 11 сантиметров - РИА Новости, 19.04.2024
Уровень реки Урал у Оренбурга снизился на 11 сантиметров
Уровень реки Урал у Оренбурга за 12 часов снизился на 11 сантиметров, опасная отметка в водоеме все еще превышена на 95 сантиметров, сообщила мэрия... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:44
2024-04-19T18:44
оренбург
оренбургский район
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УФА, 19 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал у Оренбурга за 12 часов снизился на 11 сантиметров, опасная отметка в водоеме все еще превышена на 95 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале. "Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1025 сантиметров, с 08.00 до 20.00 (06.00-18.00 мск) снижение на 11 сантиметров. Опасный уровень превышен на 95 сантиметров", - говорится в сообщении. Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы - 890 сантиметров, с 08.00 (06.00 мск) уровень воды не изменился, здесь опасный уровень превышен на 20 сантиметров, добавили в мэрии района.
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оренбург, оренбургский район, наводнения в россии — 2024, россия
Оренбург, Оренбургский район, Наводнения в России — 2024, Россия
Уровень реки Урал у Оренбурга снизился на 11 сантиметров

Уровень реки Урал у Оренбурга за 12 часов снизился на 11 сантиметров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге. Архивное фото
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УФА, 19 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал у Оренбурга за 12 часов снизился на 11 сантиметров, опасная отметка в водоеме все еще превышена на 95 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале.
"Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1025 сантиметров, с 08.00 до 20.00 (06.00-18.00 мск) снижение на 11 сантиметров. Опасный уровень превышен на 95 сантиметров", - говорится в сообщении.
Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы - 890 сантиметров, с 08.00 (06.00 мск) уровень воды не изменился, здесь опасный уровень превышен на 20 сантиметров, добавили в мэрии района.
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