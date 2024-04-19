https://ria.ru/20240419/ural-1941128410.html

Уровень реки Урал у Оренбурга снизился на 11 сантиметров

Уровень реки Урал у Оренбурга снизился на 11 сантиметров - РИА Новости, 19.04.2024

Уровень реки Урал у Оренбурга снизился на 11 сантиметров

Уровень реки Урал у Оренбурга за 12 часов снизился на 11 сантиметров, опасная отметка в водоеме все еще превышена на 95 сантиметров, сообщила мэрия... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:44

2024-04-19T18:44

2024-04-19T18:44

оренбург

оренбургский район

наводнения в россии — 2024

россия

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УФА, 19 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал у Оренбурга за 12 часов снизился на 11 сантиметров, опасная отметка в водоеме все еще превышена на 95 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале. "Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1025 сантиметров, с 08.00 до 20.00 (06.00-18.00 мск) снижение на 11 сантиметров. Опасный уровень превышен на 95 сантиметров", - говорится в сообщении. Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы - 890 сантиметров, с 08.00 (06.00 мск) уровень воды не изменился, здесь опасный уровень превышен на 20 сантиметров, добавили в мэрии района.

https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940619805.html

оренбург

оренбургский район

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Максим Зубков

оренбург, оренбургский район, наводнения в россии — 2024, россия